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۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۰

جلسه هماهنگی با مدیران سالنهای سینمای جشنواره فیلم فجر برگزار شد

جلسه هماهنگی با مدیران سالنهای سینمای جشنواره فیلم فجر برگزار شد

مدیران سالنهای سینمای جشنواره فیلم فجر با مسئولان سازمان سینمایی و با هدف هماهنگی هرچه بیشتر در ایام جشنواره در محل سازمان سینمایی تشکیل جلسه دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه محمدرضا فرجی مدیر امور سينماهاي جشنواره فيلم فجر ضمن تشریح سیاستهای کلی جشنواره فيلم فجر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری جشنواره فیلم فجر، از مدیران و سینماداران حاضر در جلسه خواستار همکاری و دقت نظر در بهبود روند امور مرتبط با سالنهای سینما با مخاطبین شد.

در این جلسه مدیران سالنهای سینمایی به بیان مسائل و مشکلاتی که ممکن است به دلیل حجم و فشار کاری بالا در ایام برگزاری جشنواره به وجود بیاید پرداختند.

عمده ترین مباحثی که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت تأكيد بر تکریم تماشاگران در سالنهای سینما، تجهیز دقیق و استاندارد سالنهای سینما به سیستم های اطفای حریق، بهینه سازی سیستم بلیط فروشی در گیشه و کنترل ادزحام احتمالی در بیرون سالنهای سینما بود.

در این جلسه همچنین رضا بشردوست مدیر حراست سازمان سینمایی نیز به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ داد.

کد مطلب 2219958

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