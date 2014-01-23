آلودگی 11 کارخانه بزرگ مازندران آنلاین رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دایوش مقدس پیش از ظهر پنجشنبه در نشست هفته هوای پاک در استان مازندران با بیان اینکه امسال در استان آلودگی هوا نداشته ایم، گفت: از 10 سال گذشته 64 واحد خدماتی و 79 واحد صنعتی به عنوان صنایع سبز معرفی شده اند.

مقدس 80 درصد آلودگی هوا را مربوط به وسایل نقلیه و موتوری کارخانه ها و غیره بر شمرد و تضمین پایداری محیط زیست را از مهمترین برنامه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اعلام کرد.

وی افزود :یکی از شاخصه های توسعه یافتگی را حفظ محیط زیست دانست.

مقدس از پایش آلودگی پنج رودخانه شیلاتی مازندران از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خبر داد.

ربیع فلاح استاندار مازندران نیز با عنوان اینکه، حفظ محيط زيست به عنوان يك سند ملي بايد اجرايي شود گفت: تشكلهاي مردم نهاد و غير دولتي بايد در عرصه حفظ محيط زيست جدي تر عمل کنند.

استاندار مازندران جايگاه تشكلهاي مردم نهاد را ستود و با اشاره به فعاليت اين تشكها در عرصه طبيعت و حفظ محيط زيست گفت : ما براي برون رفت از مشكلات به مشاركت تشكلهاي مردم نهاد شديدا نيازمنديم و از اين تشكلهاي مردمي انتظار داريم تا عملكرد ما را در حوزه هاي مختلف از جمله حفظ محيط زيست ارزيابي نمايند و تذكرات لازم را ارائه كنند .

استاندار مازندران خواستار تلاش بيشتر رسانه هاي تاثير گذار براي ترويج فرهنگ حفظ محيط زيست شد و اظهار داشت : مشكل پسماند مازندران به شدت ما را رنج مي دهد و اميدواريم به زودي شاهد فعاليت سازمان پسماند در استان مازندران باشيم .

وي خود را يكي از اعضاي تشكلهاي مردم نهاد خواند و تاكيد كرد : همه ما بايد حامي و پشتيبان منابع طبيعي و محيط زيست باشيم و تشكلهاي مردم نهاد هم بايد در اين زمينه پيشتاز باشند.