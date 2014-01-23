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۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۳۷

رئیس هیئت شمشیربازی آذربایجان شرقی معرفی شد

رئیس هیئت شمشیربازی آذربایجان شرقی معرفی شد

تبریز - خبرگزاری مهر: سیاوش رستگار به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت شمشیربازی آذربایجان شرقی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه مجمع انتخابات هیئت شمشیربازی آذربایجان شرقی با حضور 19 نفر از اعضای مجمع برگزار شد که سیاوش رستگار با کسب 12 رای از این تعداد به مدت چهار سال ریاست این هیئت را بر عهده گرفت.

اسبقیان، مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در این جلسه از تلاش های ابوالفضل وصالی سرپرست سابق این هیئت قدردانی کرده و گفت : امیدوار هستیم بتوانیم در طول چند ماه آینده برنامه ریزی های مناسبی برای ارتقای جایگاه ورزش شمشیربازی برداریم و ورزشکاران این استان را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

گفتنی است فضل الله باقرزاده رییس فدراسیون شمشیربازی کشور نیز در این مجمع حضور یافته بود.

کد مطلب 2219964

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