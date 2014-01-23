حق نداریم در خانه امتیاز از دست بدهیم

ابوالفضل ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: هفته به هفته که از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور سپری می شود، بازی‌ها به مراتب سخت از هفته قبل می‌شود به همین خاطر باید قدر امتیازات بازی های خانگی را بدانیم.

وی با بیان اینکه هرگز نباید هیچ حریفی را دست کم گرفت، عنوان داشت: حریفان نیز مانند ما کار می‌کنند و سعی در آماده‌سازی مناسب دارند بنابراین در تمام بازی های بعد با آمادگی بیشتری در ادامه لیگ برتر به مصاف حریفان خود می رویم.

گلزن تیم فوتبال صبای قم برابر تراکتورسازی تبریز از بازی هماهنگ بازیکنان این تیم نیز تقدیر کرد و بیان داشت: در تمام لحظات بازی، یاران ما همان برنامه ها و تاکتیک هایی را در زمین بازی پیاده کردند که کادر فنی از آنها خواسته بود و خوشبختانه به نتیجه رسیدیم.

وی تاکید کرد: صبای قم هم اکنون شرایط بسیار مناسبی برای بالاتر رفتن از دوازدهم جدول را دارد و هدف ما تداوم موفقیت‌ها در دیدارهای بعدی است، بنابراین در تلاش برای اینکه جزو تیم های بالانشین مسابقات این فصل باشیم بیشتر از گذشته تلاش می کنیم تا در این موقعیت قرار بگیریم.

ابراهیمی با بیان اینکه بازیکنان ما با اعتماد به نفس کامل برای پیروزی های دیگری تلاش می کنند، ابراز داشت: اینکه تیم صبای قم در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد و یا در حال حاضر در بالای جدول رده‌بندی لیگ برتر ایستاده است، در این دیدار نباید ملاک باشد بلکه بازیکنان ما باید با اعتماد به نفس کامل برای پیروزی های دیگری تلاش کنند.

مدافع صبای قم که در دیدار برابر تراکتورسازی تبریز در آخرین لحظات مانع از شکست تیمش شد و بانی یک امتیاز ارزشمند صبا از میهمانی تبریز لقب گرفت، تصریح کرد: گلزنی من در این دیدار حاصل بازی هماهنگ تیم بود و خوشحالم از اینکه توانستم با سومین گلم در لیگ سیزدهم در کسب امتیاز برای صبای قم سهیم باشم.

وی بیان کرد: برای حضور قدرتمند صبای قم در هفت هفته باقی مانده از مسابقات لیگ سیزدهم، قطعا بازیکنان ما با غیرت و تعصب برای تیم بازی خواهند کرد تا از منطقه خطر جدول جدا شویم و تیم را در بازی های لیگ برتر حفظ کنیم.

صبای قم یکشنبه ششم بهمن ماه در یکی از حساس‌ترین دیدارهای خانگی خود در سیزدهمین دوره مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس از داماش گیلان پذیرایی می کند در حالی که مجید حیدری تنها غایب این تیم محسوب می شود.