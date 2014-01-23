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۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۰۶

بازدار:

طرحهای کشاورزی در شهرستان بدره مورد حمایت قرار می گیرند

طرحهای کشاورزی در شهرستان بدره مورد حمایت قرار می گیرند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: طرحهای کشاورزی در صورت اجرایی شدن در شهرستان بدره مورد حمایت قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرحهای جهاد کشاورزی شهرستان بدره اظار داشت: بهره برداری از سه طرح کشاورزی در بدره آغاز می شود.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان ایلام گفت: سه طرح کشاورزی در شهرستان بدره طی ایام مبارک دهه فجر با حضور مسئولان به بهره برداری می رسد.

 این مسئول اظهار داشت: برای اجرای این  طرحها شامل مرغداری 20 هزار قطعه ا ی، پرواربندی 45 راسی و مزرعه سه هکتاری گیاهان دارویی حدود هفت میلیارد ریال اعتبار سرمایه گذاری شده  است.

وی افزود: هم اکنون شهرستان به دلیل وجود ظرفیتهای کشاورزی یکی از مناطق توسعه فعالیتهای کشاورزی است و به همنی منظور از طرحهای کاشورزی در این شهرستان در صورت اجرایی شدن حمایت می شود.

کد مطلب 2219973

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