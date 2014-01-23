طرحهای کشاورزی در شهرستان بدره مورد حمایت قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرحهای جهاد کشاورزی شهرستان بدره اظار داشت: بهره برداری از سه طرح کشاورزی در بدره آغاز می شود.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان ایلام گفت: سه طرح کشاورزی در شهرستان بدره طی ایام مبارک دهه فجر با حضور مسئولان به بهره برداری می رسد.

این مسئول اظهار داشت: برای اجرای این طرحها شامل مرغداری 20 هزار قطعه ا ی، پرواربندی 45 راسی و مزرعه سه هکتاری گیاهان دارویی حدود هفت میلیارد ریال اعتبار سرمایه گذاری شده است.

وی افزود: هم اکنون شهرستان به دلیل وجود ظرفیتهای کشاورزی یکی از مناطق توسعه فعالیتهای کشاورزی است و به همنی منظور از طرحهای کاشورزی در این شهرستان در صورت اجرایی شدن حمایت می شود.