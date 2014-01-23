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۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۵۵

صفری اعلام کرد:

ایجاد هفت رشته آموزشی جدید در فنی و حرفه ای اردبیل

ایجاد هفت رشته آموزشی جدید در فنی و حرفه ای اردبیل

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیر کل فنی و حرفه ای استان اردبیل از آغاز به کار آموزش هفت رشته جدید در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کلام الله صفری ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از مراکز آموزش فنی و حرفه ای اردبیل به خبرنگار مهر گفت: این رشته ها شامل هنرهای تجسمی، عکاسی، فیلمبرداری، هنرهای نمایشی، سفال، زبان تخصصی و جوشکاری است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 159 آموزشگاه آزاد ویژه خواهران و 14 آموزشگاه آزاد ویژه برادران در استان دایر است، اضافه کرد: علاوه بر این 49 آموزشگاه دو منظوره نیز در سطح استان فعال است.

به گفته صفری از ابتدای سال جاری 15 هزار و 699 نفر دوره و دو میلیون  585 هزار و 484 نفر ساعت آموزش در مراکز فنی و حرفه ای برگزار شده است.

وی تاکید کرد: تعداد آموزش دیدگان خواهر در آموزش نفر دوره هشت هزار و 611 نفر و تعداد برادران هفت هزار و 87 نفر است.

رشد 100 درصدی در آموزش

به گفته مدیر کل فنی و حرفه ای استان پیشرفت در آموزش به نسبت سال گذشته با 100 درصد رشد همراه است.

وی تاکید کرد: فنی و حرفه ای در نظر دارد با گرایش به رشته های کاربردی و برخوردار از بازار کار زمینه اشتغال بعد از تحصیل هنر جویان را فراهم کند.

کد مطلب 2219977

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