جوان گرفتار در قنات هنوز پیدا نشده/ معمایی پیچیده درباره سرنوشت جوان 18 ساله ورامینی

به گزارش خبرنگار مهر، گرفتار شدن مهدی کوشکباغی جوان 18 ساله ورامینی که به گفته شاهدان در یک قنات حوالی حسین آباد گرفتار شده همچنان نامعلوم است و پس از گذشت بیش از 11 روز از تلاش مأموران امدادی هنوز از سرنوشت این جوان خبری مخابره نشده است.

پس از عدم موفقیت نیروهای آتشنشانی و هلال احمر شهرستانهای ورامین و شهر تهران در یافتن جوان ورامینی، اکنون سپاه و ارتش نیز وارد عمل شده و با استفاده از دستگاه سرچ کم سعی در مشخص شدن وضعیت جوان ورامینی دارند.

از روز دوشنبه هفته گذشته همه مسئولان اجرایی شهرستان ورامین سعی دارند تا با بهره گیری از تمام امکانات و ظرفیت ها سرنوشت نامعلوم این جوان را مشخص کنند و به همین خاطر ستاد حوادث اضطراری نیز در ورامین تشکیل شد اما هنوز همه این تلاش ها ثمر بخش نبوده است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که مهدی کوشکباغی جوان 18 ساله ورامینی، روز دوشنبه 23 دی ماه 1392 در حوالی شاهزاده محمد ناپدید شد و به گفته شاهدان داخل قناتی قدیمی و فرسوده افتاد، به همین خاطر خانواده مهدی با اطلاع رسانی به دستگاه های امدادی خواستار نجات مهدی شدند.

دوربینهای سرچ کم هیچ اثری از جوان 18 ساله ورامینی نیافتند

حمید کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت جوان گرفتار در قنات اظهار داشت: نیروهای امدادی از روز اول در صحنه حاضر شده و اکنون 11 روز است که مأموران مشغول تلاش بی وقفه برای یافتن فرد حادثه دیده هستند اما چون این چاه و قنات فرسوده است، باید عملیات نجات فرد گرفتار با نهایت ایمنی و دقت انجام پذیرد که قنات فرو نریزد.

رییس جمعیت هلال احمر ورامین افزود: در این مدت غواص به داخل چاه فرستاده شد اما متأسفانه هیچ اثری از جوان گرفتار در چاه نیافت و مشکلی که اکنون در این قنات وجود دارد این است که یک تخته سنگ بزرگ، این قنات را به دو طبقه تقسیم کرده است.

وی ادامه داد: دسترسی به طبقه اول این قنات آسان است اما به دلیل وجود موانع زیاد، کسی امکان رفتن به طبقه دوم قنات را ندارد و به همین خاطر از دوربین های سرچ کم سپاه و ارتش مدد گرفته شد اما باز هم اثری از جوان 18 ساله ورامین یافت نشد.

مأموران امدادی حضوری فعال در جریان نجات جوان ورامینی دارند

اما رییس سازمان آتشنشانی ورامین نیز طی نامه ای به خبرگزاری ها و اصحاب رسانه، خبرهای مندرج در برخی رسانه ها مبنی بر کوتاهی مسئولان را تکذیب کرد و بیان داشت: با توجه به خبر منتشر شده توسط یک پایگاه خبری با شناسه خبر: 51089 با عنوان "مسئولین ورامین در خواب؛ نوجوانی که بعد از 6 روز هنوز از چاه بیرون نیامده است" بدینوسیله تکذیبیه خبر منتشره به همراه پاره ای توضیحات ارسال می شود.

محمد خانی افزود: با توجه به متن خبر مندرج بخشی با عنوان "عدم انجام هیچ کاری توسط نهادهای مسئول و اینکه از سوی نیروهای امدادی کمکی برای خارج کردن این نوجوان صورت نگرفت " در خبر آمده است که بدینوسیله به اطلاع میرساند مقارن ساعت 1:50 بامداد روز دوشنبه 23 دی ماه سال جاری ایستگاه آتش نشانی ورامین از وقوع حادثه مطلع شده و بلافاصله اکیپ امداد ونجات به محل اعزام شدند، نیروهای آتش نشانی ساعت 2:11 دقیقه عملیات نجات را در محل شروع کردند که با وجود 13 ساعت تجسس، موفق به یافتن این فرد نشدند، روز بعد با اخذ دستور قضایی، کلیه دستگاه های مرتبط اعم از آتش نشانی، هلال احمر، آبفای شهری و روستایی و نیروی انتظامی با بکار گیری ادوات و امکانات موجود برای نجات جان این فرد دست به کار شدند.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به خبر منتشره تحت عنوان " گفتگو با کوشکباغی دایی نوجوان مفقود شده در قنات و اذعان داشتن مواردی همچون/ در این چند روز هیچ یک از نیروهای امدای یا آتش نشانی ورامین با ما همکاری نکرده اند، به اطلاع میرساند "بر طبق پاراگرافهایی از خود خبر از قول عموی مهدی کوشکباغی/ از سازمان آتش نشانی ورامین کمک خواسته شده است که آتش‌نشانی ورامین به سرعت محل حادثه آمده و پس از جستجوی فراوان و عدم حصول نتیجه نسبت به یافتن فرد مفقود از سازمان آتش نشانی تهران درخواست همکاری می کند که ایشان نیز پس از جستجوی مجدد هیچ اثری از مهدی کوشکباغی یافت نمی کنند.

این مسئول اضافه کرد: همچنین در بخشی از خبر از قول دایی فرد مفقود تحت عنوان "ما با هزینه های شخصی خود یک پمپ دیزل با ژنراتور کرایه کرده و در حال خارج کردن آب از چاه هستیم تا بتوانیم اثری از مهدی بیابیم " به اطلاع میرساند که با توجه به خاص بودن مورد قنات که یکی از معدود حوادث رخ داده در قنات های دو طبقه در کشور است میتوان بیان داشت، برای یافتن فرد حادثه دیده پمپ ها و کفکش های معمولی که بطور عمومی در میان یگان های امداد و نجات مرسوم است در این قنات عمیق کارایی نداشته و آتش نشانی ورامین پس از کسب اطلاع نسبت به بیهوده بودن کار با پمپ های معمولی طی درخواستی رسمی از آبفا جنوبشرق استان تهران تقاضای بکارگیری پمپ آب خاص منظوره می کند و دو پمپ و ژنراتور بلافاصله در محل مستقر می شوند و همچنین هیچ هزینه ای از خانواده کوشکباغی به جهت کرایه و استفاده از ژنراتور دریافت نشده و تمامی هزینه ها بر عهده ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان ورامین می باشد و نشر مطلبی با موضوعیت بکارگیری پمپ و ادوات شخصی با هزینه خانواده کوشکباغی کذب محض است.

برخی رسانه ها اصول حرفه ای را رعایت کنند

خانی تأکید کرد: شایان ذکر است مطلب کذبی تحت عنوان با فرا رسیدن روز جمعه و تعطیلات پایان هفته کار در اینجا نیز تعطیل شده و از دیشب تاکنون کسی برای کمک کردن به ما نیامده است، به اطلاع میرساند سازمان آتش نشانی ورامین به مدت 7 روز بصورت شبانه روزی و 24 ساعته در صحنه حادثه مستقر بوده و نسبت به جستجو در محل حادثه اقدام کرده اند و حتی پرسنل آتش نشانی علاوه بر روز جمعه، در روز 17 ربیع الاول مقارن ولادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) نیز در محل حادثه حضور داشتند و هیچ یک از پرسنل امداد و نجات صحنه حادثه را لحظه ای ترک نکرده اند.

وی یادآور شد: بخشی از متن خبر تحت عنوان با گذاشتن سه پمپ قوی در آب چاه می توان در عرض سه ساعت این چاه را تخلیه کرد، به اطلاع می رساند که با توجه به اینکه دو دهانه چاه از قنات موجود قابل نصب پمپ و منصوبات مورد نیاز است که سازمان آب نیز در همان دهانه های مورد نظر اقدام به نصب پمپ کرده و با توجه به حجم آب موجود در ایام ترسالی و بارش های پاییزی و زمستانی، اراضی پایین دست ورامین دارای زه گرفتگی می شود و این امر باعث می شود تا حجم بسیاری از آب در داخل کانال ها و قنات ها انباشته شود، فلذا این موضوع باعث شده برغم فعالیت 24 ساعته پمپهای نصب شده از حجم آب چاه های مورد نظر به میزان مورد توقع گروه نجات کسر نشود.

خانی عنوان کرد: همچنین در بخشی عنوان شده که ما خودمان تقاضای غواص کردیم، غواص با وسایل کامل آمد و حاضر شد با دریافت مبلغ یک میلیون تومان داخل چاه رفته و ظرف یک ساعت او را بیرون بیاورد، برای عملیات نجات با تیم های غواصی مختلفی مذاکره شده بود که همه آنها از حضور در قنات به جهت میزان بالای خطر سرباز زدند و در تمامی مراحل جستجو ریاست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین بر ایمن سازی و حفظ جان نیروهای امدادی و علی الخصوص غواصان تاکید داشته است و پس از حضور یکی از غواصان در محل و پس از اخذ حکم قضایی از قاضی پرونده با شروع عملیات جستجو موافقت می گردد و تیم غواصی وارد چاه میشود که جستجوی حدود هفت ساعته این تیم نیز نتیجه ای در بر نداشته است.

این مسئول متذکر شد: در پایان این تکذیبیه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین با توجه به اصول حرفه ای مطبوعات، کلیه رسانه هایی که با نشر برخی اخبار نسبت به وارونه جلوه دادن و خدشه دار کردن زحمات بی وقفه تیم امداد و نجات که جان خود را به خطر انداخته اند مبادرت می ورزند را به صدق گفتار و همچنین تامل بیش از پیش در انتشار اخبار دعوت می کند.

لازم به ذکر است که در جریان این حادثه برخی رسانه ها عملکرد مدیران شهرستان را زیر سوال بردند اما خبرگزاری مهر با مصاحبه های متعدد از عملکرد مسئولان و نیروهای امدادی دفاع کرد که اکنون نیز از تلاش های 11 روزه این عزیزان تشکر و قدردانی می کند.