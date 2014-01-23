به گزارش خبرنگار مهر، رضا حبیبی ساروی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست آموزشی بیماران ام اس در ساری افزود: از سال 86 یک شیوع منطقه ای در استان نیز دست آمد و بعد از آن بطور مداوم نسبت به ثبت بیماری ادقام شد.

وی اظهار داشت: طبق آخرین گزارش اطلاس 2013 ام اس، در منطقه مرکزی آسیا، ایران در منطقه 40 تا 70 دسته بندی شده است و بروز ام اس در ایارن 3.5 تا پنج در صدهزار نفر در هر سال برآورد شده است.

وی عنوان کرد: در مازندران نیز تا آذرماه امسال با توجه به رشد جمعیت، 51.8 در 100 هزار نفر است و در این صورت هزار و 632 بیمار مبتلا به ام اس در استان ثبت شده است.

حبیبی ساروی بیان داشت: شیوع ام اس در اروپا بیشترین میزان را دارد و وضعیت شیوع ام اس در استان از نظر میانگین سنی 32.2 ثبت شده است و پنج درصد مبتلایان بی سواد هستند و بقیه تحصیل کرده اند و 3.2 درصد نیز متارکه کرده اند.

این مسئول عنوان کرد: بیشترین میزان پوشش بیمه معلق به خدمات درمانی است ولی بیماران همزمان با این بیماری، مشکلات دیگری نیز دارند و 25 درصد بیماران، مبتلا به بیماری دیگری نیز هستند.

وی افزود: 53 درصد از بیماران سابقه حداقل یک یا دو بار بستری را دارند و هشت نفر از 10 بیمار، بعد از یک مدت زمان، بیماری آنها تغییر می کند و به نوع پیش رونده ثانویه تبدیل می شود.

حبیبی ساروی بیان داشت: 66 درصد بیماران بیکار، 354 بیمار شغل، 107 نفر از کار افتاده هستند و هر بیمار در سال 270 تا 310 میلیون ریال هزینه بر کشور تحمیل می کند.

وی اظهار داشت: این میزان هزینه در کل استان در سال به تعداد بیماران ام اس، 450 تا 500 میلیارد ریال است و هر بیمار در ماه 22 تا 25 میلیون ریال هزینه دارد.