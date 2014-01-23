اختصاص اعتبار 6 میلیارد ریالی به میراث فرهنگی دماوند و فیروزکوه

نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دماوند در همسایگی تهران بابرخورداری از ظرفیت منابع طبیعی بی نظیری همجون دشت لار، دریاچه تار، غاررودافشان، منطقه شکارممنوع و آثار تاریخی و فرهنگی دیگر پتانسیل های لازم را به عنوان منطقه نمونه گردشگری را دارد.



وی به اهمیت حفظ این جاذبه های طبیعی اشاره کرد و گفت: از بین نرفتن جاذبه های طبیعی و گردشگری در سایه برنامه ریزی دقیق و استفاده صحیح امکانپذیر است.



اعلام آمادگی برای ورود بخش خصوصی در حوزه گردشگری



این مسئول ادامه داد: اجرای برخی طرح های گردشگری علاوه بر بحث گردشگری، درآمد و اشتغال زایی را بدنبال دارد و باتوجه به اینکه اعتبارت دولتی برای توسعه گردشگری کافی نیست بنابراین جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.



ترکی اعلام کرد: از سرمایه گذاران بخش خصوصی در امر توسعه گردشگری منطقه حمایت ها و پشتیبانی خواهد شد.



وی باتأکید بر حفظ، مرمت و بازسازی آثار تاریخی گفت: بناهای قدیمی میراث ماندگار و ارزشمند این سرزمین هستند و نبایستی در نگهداری آن غفلت و کوتاهی کرد.



معاون برنامه ریزی، توسعه و اشتغال زایی استاندار تهران افزود: معرفی جاذبه های طبیعی، میراث فرهنگی، مرمت و بازسازی مراکز مذهبی و آثار تاریخی در الویت قرار دارد.



ترکی اعلام کرد: در طرح گردشگری چهار روستا از 25 روستاهای استان در شهرستان دماوند تعریف شده که با ارائه طرح های جالب برای جذب بیشتر گردشگران و مسافران اعتبارات کافی پیش بینی می شود.



لازم بذکر است روستای رودافشان، مراء، مرانک و هویر شهرستان دماوند در فهرست مناطق پنجگانه طرح جامع گردشگری استان تعریف شده که وجود بناهای تاریخی، طبیعت بکر، جاذبه های کم نظیر طبیعی و آب و هوای خوب از مهمترین عوامل انتخاب این مناطق روستایی بوده است.



