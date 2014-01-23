تردد در بخشی از بزرگراه کرج - قزوین محدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس راه استان البرز امروز و صبح فردا از ساعت 6 الی 11 پیش از ظهر در محدوده مهرشهر کرج به جود آمده است.
این محدودیت به خاطر نصب قطعات فلزی پل مهرشهر بر روی آزادراه کرج – قزوین و در محدوده این پل بود که لاین جنوبی بزرگراه به خاطر محدودیت به هفت مترکاهش می یابد.
پلیس راه استان البرز از رانندگان خواست با توجه به محدودیت اعلام شده با برنامه ریزی در زمان حرکت ازمسیرهای جایگزین استفاده کنند.
کرج - خبرگزاری مهر: پلیس راه استان البرز در اطلاعیه ای اعلام کرد: تردد در بخشی از لاین جنوبی بزرگراه کرج - قزوین امروز و فردا جمعه با محدودیت همراه است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس راه استان البرز امروز و صبح فردا از ساعت 6 الی 11 پیش از ظهر در محدوده مهرشهر کرج به جود آمده است.
کد مطلب 2219992
نظر شما