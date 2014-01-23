راه اندازی کاروان ورود حضرت امام خمینی(ره) در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یوسف تاجیک اسماعیلی در جلسه کمیته کاروان نمادین ورود حضرت امام خمینی(ره) اظهار داشت: گسترش کمی و کیفی مشارکت مردمی در امر برنامه‌ریزی و ایجاد انگیزه و احساس مسئولیت عمومی جهت بزرگداشت خودجوش مراسم پیروزی انقلاب از اهداف راه اندازی کمیته کاروان نمادین ورود امام خمینی(ره) در ورامین است.

مسئول کمیته کمیته کاروان نمادین ورود حضرت امام خمینی(ره) ورامین افزود: آغاز سی و ششمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی فرصت مغتنم و ارزشمندی است تا مدیران با بازگو کردن خدمات سی و پنج ساله انقلاب اسلامی، کار آمدی نظام و عدم وابستگی آن به بیگانگان را برای آحاد مردم بیش از گذشته بازگو و بیان کنند.

تاجیک اسماعیلی ادامه داد: گرامیداشت دهه فجر، فرصتی برای به خاطر سپاری هویت انقلاب اسلامی و یادآوری و مرور حماسه های دینی و سیاسی ملت ایران در سال های مبارزه است.

وی اضافه کرد: آنهایی که همچنان چشم امید به نظام‌های استبدادی و طاغوتی دارند باید تاریخ پرفراز و نشیب سرزمین ایران را در خوار و خفیف کردن دیکتاتورهای روزگار مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهند، چرا که در عصر معاصر کمتر حاکمیتی را شاهد هستیم که در 30 سال قدرت‌نمایی خود به نظام غرب و شرق باج نداده است.



این مسئول عنوان کرد: امروز به برکت وجود مقام عظمای ولایت و رهبری هوشمندانه ایشان و به پشتوانه مردم غیور و دلیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با قدرت و اقتدار در حال حرکت به سوی تعالی و پیشرفت است.

تاجیک اسماعیلی ادامه داد: پاسداشت و حرکت در مسیر ارزش های انقلاب اسلامی ضروری است و برای صیانت از دستاورد های نظام اسلامی باید با وفاق و اتحاد حرکت کنیم و اجازه ندهیم دشمن به صف عشق و ارادت ما ضربه ای وارد کرده و یا بخواهد آن را کمرنگ جلوه دهد.

وی بیان داشت: اكنون در آستانه سي و ششمین بهار شكوفايي انقلاب اسلامي، جهان خود را تشنه تر از گذشته در جستجوي عدالت و عدالت خواهي احساس مي كند و اين وظيفه ما را به عنوان طلايه داران فرهنگ غني اسلام ناب محمدي(ص) افزون ترمي کند.

آغاز حرکت کاروان نمادین امام راحل از امامزاده طاهر(ع) خیرآباد

تاجیک اسماعیلی تأکید کرد: کاروان نمادین ورود حضرت امام خمینی(ره) روز شنبه 12 بهمن ماه 1392 از ساعت33/9 همزمان با ورود تاریخی امام راحل به میهن اسلامی حرکت خود را از امامزاده طاهر(ع) خیرآباد آغاز و با عبور از خیابان های اصلی شهر ورامین در ساعت 11:30 صبح در گلزار شهدای سید فتح الله مستقر خواهد شد.

این مسئول یادآور شد: در مقابل گلزار شهدای سید فتح الله حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستانهای استان تهران دقایقی برای حضار سخنرانی خواهند کرد و سپس مردم به مقام شامخ امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی ادای احترام می کنند.

وی گفت: همچنین این کاروان مقابل امامزاده کوکب الدین(ع) شهرستان ورامین توقف کرده و به مقام شامخ شهدای دهم دیماه ادای احترام خواهد کرد و از رشادت های شهیدان کریمی، شیرازی، میرزایی و گلعباسی در جریان حادثه دهم دی تجلیل می کند.

تاجیک اسماعیلی متذکر شد: در کاروان نمادین ورود امام خمینی(ره) اتومبیل های نیروی انتظامی، آتشنشانی، تاکسی و موتور حضور خواهند داشت و ابتدا اتومبیل حامل بلندگو، سپس موتورسوارها، اتومبیل‌های پلیس، پاترول و سپس تاکسی‌ها به فاصله 10 متر و در انتها آمبولانس‌ها قرار دارند.

مسئول کمیته کمیته کاروان نمادین ورود حضرت امام خمینی(ره) ورامین افزود: همچنین در طول مسیر حرکت کاروان نمادین ورود حضرت امام، دانش آموزان مدارس، مدیران و مسئولین و اقشار مختلف مردم با نثار شاخه های گل و برپایی ایستگاههای صلواتی این روز بزرگ را گرامی خواهند داشت.