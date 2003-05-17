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۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۱:۲۰

به دليل نا تواني اقشار محروم در پرداخت هزينه ها :

طرح خود گرداني بيمارستانها به شكست انجاميد

طرح خود گرداني بيمارستانها به شكست انجاميد

طرح خود گرداني بيمارستانها يك شيوه مديريتي بود كه متاسفانه نتوانست مشكلات موجود را حل كند .

دكتر محمد علي بي طرف با بيان اين مطلب به خبر نگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : بيمه همگاني در جامعه ما پياده نشده است و عده بسياري از اقشار آسيب پذ ير جامعه ما حتي توانايي پرداخت فرانشيز و سهم درماني اندك را هم ندارند  در نتيجه بييمارستانها با بحران روبرو شدند و چون مجبورند كه هزينه را از بيمار تامين كنند  هزينه تامين نمي شد .

وي افزود : عدم تامين هزينه باعث افت كيفيت خدمات م يشود  و در نتيجه مردم هم كمتر به بيمارستان ها  مراجعه مي كنند و ادامه  اين سيكل معيوب موجب شكست طرح خود گرداني ميشود .

وي  تاكيد كرد : طرح خود گرداني مي توانست موفق شود به شرطي كه منابع لازم  براي اجراي آن  تامين مي شد .

وي درپايان گفت : طرح خود گرداني نظام بيمار ستان ها را به عنوان يك واحد اقتصادي منظم كرد ، هزينه ها و درآـمد ها را كنار هم قرار داد و باعث صرفه جويي هاي زيادي شد و از هدر رفتن دارو جلو گيري كرد ولي جون منابع آن ديده نشده بود مشكلي بر مشكلات ديگر جامعه افزود.

کد مطلب 2220

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