طرح خود گرداني بيمارستانها به شكست انجاميد

دكتر محمد علي بي طرف با بيان اين مطلب به خبر نگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : بيمه همگاني در جامعه ما پياده نشده است و عده بسياري از اقشار آسيب پذ ير جامعه ما حتي توانايي پرداخت فرانشيز و سهم درماني اندك را هم ندارند در نتيجه بييمارستانها با بحران روبرو شدند و چون مجبورند كه هزينه را از بيمار تامين كنند هزينه تامين نمي شد .

وي افزود : عدم تامين هزينه باعث افت كيفيت خدمات م يشود و در نتيجه مردم هم كمتر به بيمارستان ها مراجعه مي كنند و ادامه اين سيكل معيوب موجب شكست طرح خود گرداني ميشود .

وي تاكيد كرد : طرح خود گرداني مي توانست موفق شود به شرطي كه منابع لازم براي اجراي آن تامين مي شد .

وي درپايان گفت : طرح خود گرداني نظام بيمار ستان ها را به عنوان يك واحد اقتصادي منظم كرد ، هزينه ها و درآـمد ها را كنار هم قرار داد و باعث صرفه جويي هاي زيادي شد و از هدر رفتن دارو جلو گيري كرد ولي جون منابع آن ديده نشده بود مشكلي بر مشكلات ديگر جامعه افزود.