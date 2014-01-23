دفتر هوشمند در وزات نفت راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مجیدی نسب ظهر پنجشنبه در نشست با مدیران صنعت نفت و روحانیون و ائمه جماعات در سالن اندیشه اندیشه نفت ساری، گفت: پس از تحریمهای ظالمانه بر علیه ایران کارکرد دو وزارت خانه بسیار حساس شد یکی وزارت امور خارجه و دیگری وزارت نفت بوده است.

مجیدی نسب در این نشست اظهار داشت: من حامل پیام آقای زنگه برای تمام پرسنل شرکت نفت هستم چرا که به دلیل مشغله و حساسیت وزارت نفت سفرهای استانی به دوش من نهاده شده است.

وی گفت: من گوش شنوا و چشم بینای شما برای حل مشکلات در قسمتهای اداری و فرهنگی هستم.

قائم مقام دفتر وزارتی نفت افزود: 25 سال حضور در کنار مهندس زنگنه و آشنایی با صنعت نفت و مشکلات این حوزه باعث شناخت از مشکلات و دغدغه های این سازمان شده است.

وی تصریح کرد: دغدغه زنگنه در دولت تدبیر و امید بازسازی آسیبهایی است که به بدنه صنعت نفت و اعتقادات و روحیه برخی افراد وارد شده است.

مشاور وزیر نفت تاکید کرد: پس از انتخاب زنگنه به عنوان وزیر نفت وی گفت من به جبهه جنگ می روم نه وزارت نفت.

وی با اشاره به راه اندازی دفتر هوشمند در وزارت نفت برای شنیدن شکایات، نظرات و گزارشها شد تا این موارد به استحضار وزیر برسد.

وی یکی از آسیبهای بوجود آمده را ارتباط و اعتماد نداشتن افراد به مدیران برشمرد و افزود رفتارهای ما به اعتقادات ما باز می گردد.

وی گفت: دو جلسه تخصصی با مدیران و روحانیون خواهیم داشت تا پیشنهادات شما و دغدغه های شما به وزارت نفت برسد.

حسینعلی طالبی مدیر منطقه پخش فرآورده های نفتی شمال نیز در این نشست گفت: در بحث فرهنگی پمپ بنزینها و جایگاهای سوخت ویترین وزارت نفت هستند.

وی گفت : مازندران با 12 شرکت تابعه نفتی در تمام ایام سال به مشتریان خدمت رسانی می کند.

وی افزود در سالهای اخیر نمازخانه ها ی پمپ بنزین و جایگاههای سوخت به درجه عالی خدمت رسانی رسیده اند ودر هر ساعت شبانه روز درب آنها برای اشاعه فرهنگ نماز باز است.