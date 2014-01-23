رعایت اصول نظام جمهوری اسلامی سرلوحه کار مدیران قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه معاون سیاسی، امنیتی استاندار ظهر پنجشنبه با حضور آیت ‌الله هادی باریک ‌بین امام جمعه استان، نمایندگان مردم استان قزوین در مجلس شورای اسلامی، مرتضی روزبه استاندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.



آیت الله هادی باریک بین در این مراسم اظهارداشت: پیروزی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی موهبتی است که خداوند متعال به این ملت داده است و حفظ این موهبت الهی بر عهده ملت ایران و به ویژه مدیران، مسئولان و نخبگان جامعه است.



امام جمعه قزوین بیان کرد: مهمترین دغدغه علاقمندان به انقلاب و نظام از همان 22 بهمن سال 57 آسیب دیدن انقلاب و نظام بود انقلابی که با خون هزاران شهید به ثمر نشسته و باید همچنام مراقب بود که این نظام آسیب نبیند.



آیت الله باریک بین، با بیان اینکه بدون شک سزاوارترین شخص برای تبیین اصول نظام، مقام معظم رهبری است تصریح کرد: این رهبر انقلاب است که هدایت این کشتی را بر عهده دارد و ایشان در ماه رمضان در خطبه های نماز جمعه سال 88، با اصول نظام اسلامی را به صراحت بیان کردند که این اصول شامل اسلام، امام، قانون اساسی و سیاست های کلی نظام می شود.



امام جمعه قزوین افزود: هر کس و هر گروهی این اصول را قبول داشته و به آن پایبند باشد، اصولگرا است.



وی اظهارداشت: عمل به اسلام و ارزش های اسلامی در همه ابعاد، رعایت حقوق مردم، خدمت بی شائبه به مردم و تلاش برای تحقق آرمان های امام به معنای پاسداری از این اصول است و از این رو باید همه ملت به ویژه مسئولان تلاش کنند که این اصول در تمامی شئون و تصمیم گیری ها رعایت شود و کوچکترین خدشه ای به این نظام وارد نشود.



آیت الله باریک بین گفت: تلاش برای هرچه بهتر انجام دادن وظایف و بی تجهی به منافع شخصی و گروهی و پرهیز از هرگونه تشریفات و اولویت سنجی در برنامه ریزی ها می توان از تضییع این اصول دور بود.



نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی باید شایسته سالاری رعایت شود و در هر حکومتی که این امر به فراموشی سپرده شود، باید منتظر اضمحلال آن دولت بود.



وی در ادامه با اشاره به ایام دهه فجر یادآورشد: در آستانه دهه فجر و استقرار نظام جمهوری اسلامی هستیم و با توجه به فرمایش امام و رهبری، همه ما پیش خدا و مردم مسئول هستیم و باید تمام توان خود را به کار گیریم تا نظام ما از آسیب ها دور بماند و باید بدانیم که اثبات کارآمدی نظام بر دوش مسئولین است.



امام جمعه قزوین در پایان این مراسم ضمن تبریک به ایوب رحیمی مفرد معاون سیاسی امنیتی جدید استاندار قزوین از زحمات ابوالفضل طاهرخانی تقدیر و تشکر کرد.