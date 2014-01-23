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۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۳۹

رزم حسینی:

فضای کرمان مجازی راه اندازی شود/ مردم در ایجاد نشاط فرهنگی مشارکت کنند

فضای کرمان مجازی راه اندازی شود/ مردم در ایجاد نشاط فرهنگی مشارکت کنند

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان بر لزوم پرهیز از سیاسی کاری در روابط عمومی ها تاکید کرد و گفت: بزرگ ترین اشتراک استان کرمان توسعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رزم حسینی در گردهمایی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان کرمان اظهار کرد: بحث روابط عمومی و اطلاع رسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا ثمره کار هر بخش اجتماع باید توسط شما به اطلاع مردم برسد.

وی ادامه داد: تحقق حماسه اقتصادی به فرآیند، زمان و لوازم نیاز دارد و لازم نیست که حماسه اقتصادی دستوری باشد، کار باید توسط مردم و فراهم کردن زمینه توسط دولت انجام شود.

نماینده عالی دولت در استان کرمان تصریح کرد: حماسه اقتصادی به منظور رفع محرومیت است، باید در این مسیر حرکت کرده و جهاد اقتصادی انجام شود که ثمره آن حماسه باشد.

وی بیان داشت: روابط عمومی یکی از مولفه‌های تعیین کننده برای تحقق حماسه اقتصادی است و باید اطلاع رسانی صحیح به مردم، دستگاه های اجرایی و جلب اعتماد کند.

استاندار کرمان یاداور شد: فضاسازی در جهت کارهای مثبت و آماده سازی برای کارهای جدید اجتماعی و فرهنگی توسط روابط عمومی باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: نیاز به کار جهادی و یکپارچه در زمینه توسعه کشور و مطابق با انتظار مردم و نظام وجود دارد و امیدواریم با یک عزم جدی انجام شود.

رزم حسینی گفت: سرعت اطلاع رسانی اهمیت دارد و باید در این زمینه به ویژه سرعت اینترنت کار شود و دستگاه های مسئول برای این مشکل تدبیر بیندیشند.

وی تصریح کرد: ترویج فرهنگ کار بسیار مهم است و مردم باید خودشان کار ایجاد کنند و نشاط فرهنگی به وجود آید.

استاندار کرمان اظهار داشت: روابط عمومی ها تابلوی دستگاه های اجرایی هستند و مردم به روابط عمومی ها نگاه می کنند که نقش تعیین کننده ای در تعریف دستگاه اجرایی دارد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان گفت: در خلاقیت و نوآوری عقب هستیم و دستگاه های ما در این بحث چابک نیستند و به نظرم باید یک کارگروهی برای خلق روش های جدید تشکیل شود.

رزم حسینی تصریح کرد: باید روابط عمومی ها در جمع آوری و به روزرسانی اطلاعات هر دستگاه تلاش کند تا در راستای توسعه استان از آنها استفاده شود.

وی با تاکید بر پرهیز از سیاسی کاری گفت: این مسئله را باید رها کرده و هدف توسعه را تبلیغ و دنبال کنیم و باید به هر کس که در این مسیر تلاش می کند، به او کمک کرده و با ایجاد فضای همدلی زمینه توسعه و آبادانی استان را پی بگیریم.

استاندار کرمان بیان داشت: مردم در هیچ جایی از این دوران 35 ساله کم نگذاشته اند و باید فضای اعتدالی قرار داده و از هر گرایشی که وفادار به نظام است برای توسعه استان استفاده و مردم را با کار درگیر کنیم.

وی افزود: بزرگ ترین اشتراک استان کرمان توسعه است که اگر همه دست به دست هم دهیم، موفق می شویم.

 

کد مطلب 2220017

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