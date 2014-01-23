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۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۶

آثری در گفتگو با مهر:

افتتاح 14 پروژه عمرانی و خدماتی همزمان با دهه فجر در اسکو

افتتاح 14 پروژه عمرانی و خدماتی همزمان با دهه فجر در اسکو

تبریز – خبرگزاری مهر : فرماندار اسکو از افتتاح 14 پروژه عمرانی و خدماتی همزمان با دهه فجر با اعتبار بالغ بر 120 میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

صفر آثری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : این 14 پروژه شامل افتتاح یک مدرسه و گلخانه ، گازرسانی به هفت روستا، چندین طرح مخابراتی، افتتاح 220 مسکن روستایی و چندین طرح دیگر است.

وی ادامه داد : همچنین در مجموع 300 برنامه فرهنگی، قرآنی و سخنرانی در سطح شهرستان برگزار خواهد شد.

آثری با اشاره به دیگر مراسم های برگزار شده در این ایام گفت : غباررویی مزار شهدا ، مراسم استقبال از آفتاب برای دانش آموزان، 47 مسابقه ورزشی و 13 مراسم تکریم از ایثارگران از دیگر برنامه های برگزار شده در این ایام است.
 

کد مطلب 2220020

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