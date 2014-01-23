افتتاح 14 پروژه عمرانی و خدماتی همزمان با دهه فجر در اسکو

صفر آثری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : این 14 پروژه شامل افتتاح یک مدرسه و گلخانه ، گازرسانی به هفت روستا، چندین طرح مخابراتی، افتتاح 220 مسکن روستایی و چندین طرح دیگر است.

وی ادامه داد : همچنین در مجموع 300 برنامه فرهنگی، قرآنی و سخنرانی در سطح شهرستان برگزار خواهد شد.

آثری با اشاره به دیگر مراسم های برگزار شده در این ایام گفت : غباررویی مزار شهدا ، مراسم استقبال از آفتاب برای دانش آموزان، 47 مسابقه ورزشی و 13 مراسم تکریم از ایثارگران از دیگر برنامه های برگزار شده در این ایام است.

