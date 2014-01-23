ابزار مقابله با جنگ نرم انتقال ارزشهای دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید اعتماد پیش از ظهر پنجشنبه در کارگاه آموزشی پیام آوران ایثار و شهادت در بیرجند با بیان اینکه امروز دشمنان انقلاب جنگ نرم را برای خدشه دار کردن انقلاب اسلامی ایران طراحی کردند، اظهارداشت: امروز سلاح راویان ایثار، بیان پیام شهدا و انتقال هنرمندانه ارزشها به نسل جوان است.

وی سخنوری را یک علم و فن دانست و تصریح کرد: راویان جنگ خاطره ها و پیام های مهمی به همراه دارندکه باید با فن سخنوری به نسل جوان منتقل شود.

اعتماد با اشاره به اینکه نحوه بیان و انتقال پیام در فرهنگ سازی فرهنگ ایثار و شهادت از اهمیت بسزایی برخوردار است، بیان داشت: نحوه بیان پیام برای افراد و سنین مختلف جامعه متفاوت است.

مسئول برگزاری دوره های آموزشی پیام آوران ایثار در کشور نیازشناسی و تکلیف گرایی را دو کلید واژه فرهنگ ایثار و شهادت دانست و عنوان کرد: این کلید واژه ها در پیروزی هشت سال دقاع مقدس نقش مهمی داشته است.

وی با اشاره به اینکه سه درصد شهدای هشت سال دفاع مقدس دانشجویان بوده اند، افزود: پیشرفت های امروز دانشگاهیان مرهون تلاش این شهدا بوده است.

اعتماد به پیشرفت های علمی و موفقیت های محققان ایرانی در سلولهای بنیادی اشاره کرد و افزود: امروز راویان هشت سال دفاع مقدس وظیفه دارند فرهنگ ایثار و شهادت را شبیه سازی کرده و به نسل امروز منتقل کنند.

وی با بیان اینکه چهار درصد شهدای دفاع مقدس زنان هستند، گفت: زنان نقش بسزایی در پیروزی جنگ داشتند.

اعتماد با بیان اینکه تاکنون این دوره آموزشی در 30 استان برگزار شده است، افزود: تا پایان امسال این دوره های در 32 استان کشور به پایان می رسد.

مسئول اداره پیام آوران ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با بیان اینکه در این دوره آموزشی 22 روش در ترویج روایتگری تدریس می شود، یادآور شد: با برگزاری این دوره های آموزشی دو هزار و 200 ایثارگر از کارنامه مهارتهای سخنوری برخوردار می شوند.