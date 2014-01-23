امسال بارش برف و باران نهاوند نسبت به سال قبل 24 درصد افزایش داشته است

مجتبی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان بارندگی‌ها از ابتدای سال زراعی تاکنون در شهرستان نهاوند 177 میلی‌متر بوده است که نسبت به سال گذشته 24 درصد افزایش و نسبت به دراز مدت 35 درصد افزایش داشته است.

مولوی گفت: برابر اعلام رسمی سازمان هواشناسی استان همدان شهرستان نهاوند بيشترين بارش را در سطح استان همدان داشته که در ايستگاه وراينه نهاوند با 221 ميليمتر ثبت بارش رتبه اول را دارد و در ايستگاه وسج 140 ميليمتر بارش ثبت شده كه به ترتيب بيشترين و کمترين ميزان بارش را در استان نشان مي دهد.

وی افزود: رشد بارش ها پس از يك دوره چند ساله کمبود بارش در شهرستان نهاوند که با پائین رفتن سطح منابع آب زیرزمینی و کمبود آب همراه بود مي تواند امید را در دل کشاورزان و روستاهای نهاوند که با کمبود آب شرب و کشاورزی روبرو بوده اند زنده کند اما بدون شك نمي تواند خسارت های ناشي از برداشت هاي بي رويه را جبران كند.

وی تاکید کرد: باید مسئولان امر با تدابيري اورژانسي به دنبال جلوگيري از خروج آبهاي سطحي در شهرستان نهاوند بوده و به دنبال ايجاد سامانه مديريت آب در سطح شهرستان نهاوند باشند.

فرماندار شهرستان نهاوند عنوان کرد: پيش بيني تداوم بارش ها در زمستان و به طبع آن سرما موجب استفاده بي ضابطه گاز خواهد شد به طوري كه هم اكنون براي تامين گاز طبيعي در كشور، گاز برخي صنايع چون نيروگاه ها قطع شده و احتمال قطع گاز مراكز عرضه سوخت سي ان جي نيز با اين روند دور از انتظار نيست.

مجتبی مولوی با اشاره به مصرف بالای گاز در کشور گفت: عامل این مصرف بالا ضعف فناوری و بهره وری کم در دستگاه های گرماساز، عایق نبودن ساختمان ها و نیز افتخار کردن به مصرف است که صنایع و مصرف کنندگان خانگی باید دست به دست هم دهند تا مصرف بهینه شود.