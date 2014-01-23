اولین جشنواره بین المللی امام خمینی(ره) ویژه اندیشه سیاسی اسلام در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره بین المللی امام خمینی(ره) ویژه اندیشه سیاسی اسلام، به همت انجمن علمی مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم پیش از ظهر پنج شنبه با حضور اساتید و طلاب حوزه علمیه قم و همچنین سخنرانی آیت الله العظمی سبحانی از مراجع تقلید و آیت الله حسینی بوشهری در مدرسه عالی دارالشفاء قم برگزار شد.

مرجع تقلید شیعیان در این جشنواره در سخنانی با اشاره به اندیشه سیاسی امام راحل اظهار داشت: امام خمینی(ره) به این امر معتقد بودند که رای هیچ شخص بر دیگری حجت نیست و هیچکس نباید بر دیگران حکومت کند.

آیت الله العظمی جعفر سبحانی با بیان اینکه حاکمیت تنها از آن خداوند است افزود: خداوند انبیاء الهی را به میان مردم فرستاد و اطاعت از انان را اطاعت از خود معرفی کرد.

وی با بیان اینکه نظریه ولایت فقیه نیز در راستای قرار گرفتن فقیه در جایگاه انبیاء و امامان معصوم است گفت: ولی فقیه به تنهایی نمی‌تواند همه امور را به پیش ببرد به همین دلیل مقامات مختلف را تقسیم می‌کند که البته خود به آنها نظارت دارد.

استاد برجسته حوزه علمیه قم ابراز داشت: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی برخی از گروه‌ها در روزنامه‌ها در خصوص نوع حکومت نظریه‌های خود را مطرح می‌کردند، افزود: امام راحل در سخنرانی خود در مدرسه حکیم نظامی قم در خصوص نوع حکومت فرمود که من به جمهوری اسلامی رای می‌دهم نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر که باید عنوان کرد اسلامی بودن در واقع همان ولی فقیه است و جمهوری نیز داشتن مقبولیت مردمی است.

امام راحل از مردان تاریخ ساز جهان اسلام بود

مدیر حوزه‌های علیمه سراسر کشور نیز در این مراسم، در سخنانی با تبیین اندیشه‌های سیاسی امام راحل اظهار داشت: اندشه‌های سیاسی امام جرئی از کل ابعاد شخصیتی ایشان بود چرا که امام راحل دارای ابعاد مختلفی و چند بعدی بود.

آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری ادامه داد: امام راحل ، عارف ، فیلسوف ، فقیه ، متکلم و سیاستمدار بود و تمام جنبه هایی که از یک فرد تاثیرگذار انتظار می رود را یکجا داشت.

وی امام راحل را از مردان تاریخ ساز جهان اسلام دانست و افزود: رابطه دین با سیاست از جمله مسائلی بود که امام به آن اعتقاد داشت و از کسانی که دین را از سیاست جدا می دانستند به شدت انتقاد می کرد.

امام جمعه قم افزود: امام راحل در خصوص ارتباط با سایر کشورها هم معتقد بودند که نمی‌شود دور کشور را حصار کشید و به تنهایی زندگی کرد و بر ارتباط با دنیا اعتقاد داشت اما دفاع از مظلومان عالم نیز همواره در اندیشه‌های ایشان موج می‌زد.

در پایان این جشنواره نیز از نفرات برگزیده که آثار و تالیفاتی در زمینه اندیشه سیاسی اسلام داشتند تجلیل شد.