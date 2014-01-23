ایثارگران و جانبازان بیشترین تاثیرگذاری را در انتقال پیام دفاع مقدس دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ساکی پیش از ظهر پنجشنبه در کارگاه آموزشی پیام آوران ایثار و شهادت، با بیان اینکه حضور ایثار گران در تمام صحنه ها و عرصه های اجتماعی جامعه پررنگ بوده است، افزود: این قشر از جامعه امروز نیز تاثیرگذاری زیادی در پیشرفت و تعالی کشور دارند.

وی با اشاره به اینکه سی امین دوره آموزشی در این استان آغاز شده است، افزود: این دوره های آموزشی سرآغاز انجام فعالیت های فرهنگی است.

ساکی با بیان اینکه این دوره های آموزشی تاثیر بسزایی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارند، بیان کرد: شهدا با گذشتن از جان خود، به دنبال انتقال ارزش ها و انگیزه ها بودند.

وی با اشاره به اینکه امروز ایثارگران و جانبازان راویان هشت سال دفاع مقدس هستند، افزود: این قشر رسالت انتقال ارزش ها و انگیزه های شهدا به مردم و نسل جدید را بر عهده دارند.

ساکی با اشاره به اینکه ایثار گران از آموخته ها و تجربیات زیادی برخوردارند، تصریح کرد: در این کارگاه آموزشی نحوه فن بیان این آموخته ها به نسل جدید به این افراد ارائه می شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی با اشاره به اینکه انتقال پیام توسط راویان هشت سال دفاع مقدس به نسل جدید از تاثیرگذاری بیشتری برخوردار است، یادآور شد: راویانی که در این دوره ها آموزش دیدند می توانند با مشارکت در جلسات دانشگاهی و مدارس در انتقال پیام شهدا تاثیرگذار باشند.

کارگاه آموزشی پیام آوران ایثار و شهادت با محوریت آموزش فنون سخنوری، ارتباط موثر و روایتگری ویژه خانوارده های شهدا و ایثارگران از امروز در بیرجند به صورت سه دوره دو روزه آغاز به کار کرده است.