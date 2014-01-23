تولید 270 هزار تنی پتروشیمی تبریز در 10 ماهه نخست سالجاری/ فروش و صادرات 11000 میلیارد ریالی

علیرضا صدری پنج شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر ابراز داشت: پتروشیمی تبریز ظرفیت سالانه تولید 300 هزار تن محصولات پتروشیمی را دارد که در 10 ماه گذشته و تا پایان دی ماه، میزان تولید این واحد از مرز 270 هزار تن گذشته است.

وی در ادامه با اشاره به تولیدات و محصولات پتروشیمی تبریز خاطر نشان شد: در این شرکت یکصد نوع محصول پتروشیمی تولید می شود که تولیداتی چون پلی اتیلن، پلی استایلن و انواع ABS از آن جمله هستند که علاوه بر تامین نیازهای داخلیف ظرفیت صادرات محصولات پتروشیمی به سایر کشورها را نیز دارد.

مدیر عامل پتروشیمی تبریز در خصوص میزان فروش و صادرات این واحد نیز گفت: در 10 ماهه نخست سالجاری و تا پایان دی ماه، 200 هزار تن از محصولات تولیدی پتروشیمی تبریز به ارزش 11 هزار میلیارد ریال به فروش رسیده است که از این میان هشت هزار و 400 میلیارد ریال تولیدات برای تامین نیاز داخلی به فروش رسیده و محصولاتی به ارزش یک هزار و 700 میلیارد ریال به سایر کشورها صادرات شده است.

وی با اشاره به کارهای تحقیقاتی و پژوهش های صورت گرفته در پتروشیمی تبریز نیز عنوان کرد: با تلاش شش نفر از کارشناسان مرکز تحقیق این واحد، فوم خاصی که کاربرد بسیاری در صنعت ریخته گری دارد، به عنوان یکی از پلیمرهای مهندسی که تمام کارهای تحقیقی و اجرایی آن در پتروشیمی تبریز صورت گرفته در حال تولید است و علاوه بر آن بدنبال تولید پلی استایلن های مقاوم و نیز گریدهای مختلف ABS نیز هستیم.

صدری در پایان به طرح های توسعه واحد تحت مدیریت خود نیز اشاره و تصریح کرد: ایجاد واحد دوم ABS پتروشیمی تبریز با ظرفیت یکصد هزار تن و نیز دو واحد جدید استایلن و اتیلن بنزن پس از رسیدن خط لوله اتیلن غرب به تبریز که عملیات آن تا میاندوآب صورت گرفته، از جمله طرح های توسعه ای پتروشیمی تبریز است که برآورد هزینه برای ساخت دو واحد استایلن و اتیلن بنزن معادل 40 میلیارد ریال است و واحد دوم ABS نیز منتظر مشخص شدن وضعیت مهندسی تفصیلی و خرید تجهیزات است.