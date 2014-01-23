ثبت نام پانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در کرمان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر از کرمان، مهدی ابراهیمی نژاد صبح پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: مرحله شهرستانی مسابقات ملی مهارت بهمن ماه سالجاری برگزار می شود.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری این مسابقات در سطح جهان تصریح کرد: این مسابقات فرصتی مناسب برای کشف استعدادها و ظرفیت های جوانان در سطح کارهای علمی و مهارتی است.

ابراهیمی نژاد با اشاره به مشکلات بیکاری در سطح جامعه، افزود: کسب مهارت در کنار آموزش های تئوری در جامعه و بالاخص در دانشگاه ها حلال مشکل بیکاری در جامعه است.

ابراهیمی نژاد تصریح کرد: مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوری و جهانی علاوه بر جوایز مادی به عنوان مربی در سازمان فنی و حرفه ای استخدام می شوند.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان کرمان، در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه گزارشی از چگونگی پانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت پرداخت و گفت: شرکت کنندگان برای شرکت در پانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت انتخابی چهل و دومین مسابقات جهانی مهارت برزیل 2015 می توانند در دو بازه زمانی در این آزمون شرکت کنند.

وی یادآور شد: آزمون این مسابقات در دوره زمانی اول بهمن تا 10 بهمن و 26 بهمن و 15 اسفند برگزار می شود که آزمون گروه اول 25 بهمن و گروه دوم 23 اسفند برگزار می شود.

ابراهیمی نژاد، اذعان داشت: همه افراد از صنایع، دانشگاه ها و هنرستان ها می توانند به صورت آزاد در این مسابقات شرکت کنند و شرط سنی برای داوطلبان رشته های ساخت و تولید تیمی و مکاترونیک زیر 24 سال و برای مابقی رشته 21 سال است.

وی گفت: برای مدال آوران در این مسابقات جوایز و امتیازات خاصی در نظر گرفته شده و مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوری و جهانی علاوه بر جوایز مادی به عنوان مربی در سازمان فنی و حرفه ای استخدام می شوند.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان کرمان ادامه داد: مسابقات ملی مهارت در 30 رشته برگزار می شود که آزمون کشوری آن هفته دوم شهریورماه سال 93 است.

وی با اشاره به کسب مدال افتخار مسابقات جهانی 2013 آلمان توسط امین ایرانمنش نخبه کرمانی حمایت همه ارگانها، نهادها و صنایع از این نخبگان را خواستار شد.