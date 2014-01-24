حضور بانوان هندبالیست کرمانشاهی در مسابقات لیگ دسته اول

"معصومه شاکری" در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به شرایط ایجاد شده و به خاطر حفظ جایگاه خود در لیگ دسته اول به نوعی مجبور به حضور در فصل جاری این رقابت ها شدیم.

وی افزود: اگر در فصل جاری لیگ یک شرکت نمی کردیم سال آینده و یا سال های بعد باید از لیگ دو کار خود را آغاز می کردیم و این می توانست باعث عقب افتادن هندبال بانوان کرمانشاه شود.

شاکری خاطرنشان کرد: تیم هندبال بانوان کرمانشاه برای شرکت در این مسابقات عصر دیروز راهی بوشهر محل برگزاری این مسابقات شده تا در مراسم قرعه کشی که امشب برگزار خواهد شد شرکت داشته باشد.

وی یادآور شد: در رقابت های امسال 14 تیم شرکت کننده در دو گروه هفت تیمی و به صورت متمرکز در بوشهر با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

نائب رئیس هیئت هندبال کرمانشاه در ادامه از آمادگی مطلوب تیم بانوان کرمانشاه در آستانه آغاز مسابقات لیگ یک خبر داد و گفت: برپایی اردویی دو هفته ای و انجام چند دیدار تدارکاتی باعث شد تا این تیم از وضعیت آمادگی خوبی برخوردار باشد.

شاکری همچنین از نازنین امانیان، مژگان بن خشت، الهام خزایی، مریم رحیمی، کبری جمعی، فاطمه دارابی، شهلا فتحی، زینب دوستداری، سیده هما حیدری، نسیم رستمی، زهرا قره ویسی، کیمیا خانی،‌ سمیرا فتحی، منا امیریان و اسما محمدی به عنوان نفرات تیم هندبال کرمانشاه در مسابقات لیگ دسته اول یاد کرد و گفت: سرپرستی تیم هندبال بانوان کرمانشاه در مسابقات لیگ بر عهده ملیحه عباسی خواهد بود.

وی در پایان اظهار داشت: تیمهای هیات هندبال فارس، نفت و گاز گچساران ، هیات هندبال خوزستان ، تربیت بدنی اسلامشهر، هیات هندبال چهارمحال و بختیاری، پاسارگاد قم، دنیای مونا، هیات هندبال کرمانشاه، شهرداری کرمان، هیات هندبال بوشه، پالایش سبز، هیات هندبال خراسان، هیات هندبال گلستان و هیات هندبال خراسان رضوی در مسابقات این فصل لیگ دسته اول که به صورت متمرکز در بوشهر انجام می شود، حضور دارند.