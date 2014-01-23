نمایشگاه معلولان هنرمند در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مکاریان افزود: نمایشگاه آثار خوشنویسی حجتالله نعمتی در بهمن سال جاری برگزار میشود.
وی، در مورد توانمندی معلولان در عرصههای مختلف اظهار داشت: همواره معلولان آثار هنری بینظیری را ارائه داده و توانمندیهایشان در این امر غیرقابل انکار است.
مدیر کل بهزیستی استان زنجان، از حمایت اداره بهزیستی نسبت به دست آوردهای معلولان خبر داد و تاکید کرد: این اداره حمایت از دستاوردهای معلولان و خرید آثار هنری و همچنین توجه به آموزش و توانمندسازی این افراد را در دستور کار خود دارد.
مکاریان، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای معلولان را آغازی برای فعالیتهای این چنینی از سوی سایر سازمانها و نهادها برشمرد و یادآور شد: باید با برگزاری این نمایشگاهها نگاه جامعه را نسبت به توانمندی معلولان تغییر داد.
وی، از تهیه آلبوم آثار هنری مددجویان بهزیستی خبر داد و اذعان داشت: از تمامی دستگاههای دولتی میخواهیم در فراهم نمودن شرایط بهتر برای معلولان و حمایت از توانمندسازی و خودکفایی این افراد پیشقدم شوند.
مدیر کل بهزیستی استان زنجان، به ایجاد خانه فرهنگ و هنر بهزیستی اشاره و بیان داشت: با دستور رئیس سازمان بهزیستی بزودی موزه بهزیستی در استان زنجان افتتاح خواهد شد.
مکاریان ادامه داد: به زودی آثار معلولان زنجانی در موزه بهزیستی به نمایش در خواهد آمد.
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