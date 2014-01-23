واگذاری خودرو برای ایجاد اشتغال به مددجویان کمیته امداد استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید محبی اظهار داشت: در راستای ایجاد اشتغال مددجویان تعدادی ماشین به مددجویان و فرزندانشان که جویای کار هستند واگذار می شود.

وی افزود: با توجه به هماهنگی های بعمل آمده و با حذف برخی عوارض هزینه واگذاری این خودرو ها نصف خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد: پرداخت هزینه واگذاری این خودرو ها برای مددجویان از مقداری آورده خود، تسهیلات بانکی و تسهیلات بانکی استفاده خواهد شد.

محبی ضمن بیان اینکه تمامی سرپرستان جویایی کار تحت حمایت و فرزندانشان در صورت داشتن کارت پایان خدمت یا معافی، مجرد بودن و تحت تکفل سرپرست خانوار زندگی می کند شرایط دریافت این تسهیلات را دارند گفت: مددجویان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به ادرات کمیته امداد در شهرستانها مراجعه کنند.

تکمیل منطقه گردشگری آبگرم میراحمد اهرم با ۶۰۰ میلیون ریال

فرماندار تنگستان گفت: برای تکمیل منطقه گردشگری آبگرم میراحمد اهرم ۶۰۰ میلیون ریال مصوب شده است که بزودی اجرای این طرح اجرایی می‌شود.

احمد جعفری نسب با بیان اینکه شهرستان تنگستان از جاذبه‌های مهم توریستی و گردشگری برخوردار است اظهار کرد: این شهرستان هم در بخش ساحلی هم در بخش طبیعت‌گردی دارای جاذبه‌های مهم گردشگری است که هرساله پذیرای خبل گردشگران است.

وی با اشاره به منطقه گردشگری آبگرم میراحمد اهرم گفت: سال گذشته 800 میلیون ریال برای ساماندهی این منطقه اختصاص یافت و هم اکنون 50 درصد از این منطقه ساماندهی شده است.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه برای تکمیل آبگرم میراحمد 600 میلیون ریال مصوب شده است گفت: منطقه آبگرم میراحمد که دارای آب معدنی است در ایام تعیطلات شاهد حضور گردشگران برای استفاده از این آب معدنی برای درمان بیمارهای پوستی و غیره هستند.

تخصیص ۱۹ میلیارد ریال به‌منظور اجرای طرح هادی در شهرستان گناوه

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گناوه گفت: ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار برای اجرای ۵ طرح هادی در شهرستان گناوه اختصاص یافته است.

علی افرند افزود: این طرح در روستاهای مال قاید و محمدصالحی بخش مرکزی گناوه و جزیره شمالی و جنوبی و چهار روستایی بندر ریگ اجرا می‌شود.

افرند با بیان اینکه طرح هادی روستای مال قائد دهه فجر افتتاح می‌شود اظهارکرد: ازاین مجموع پنج میلیاردریال به طرح هادی روستای مال قاید اختصاص یافته که عملیات خیابان کشی آن به پایان رسیده و دردهه فجر امسال افتتاح می شود.

وی افزود: از مجموع اعتبار در نظرگرفته شده به طرح هادی روستای مال قاید، یک میلیاردریال آن صرف احداث بوستان می‌شود.