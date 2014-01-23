به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح دفتر دیوان عدالت اداری استان بوشهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر با افتتاح این دفتر دیگر نیازی به مراجعه به مرکز برای ارائه شکایات و درخواست‌های خود ندارند.

وی افزود: سلامت دستگاه‌های اجرایی و رسیدگی به شکایات مردم از اهداف مهم راه‌اندازی این دفتر در استان بوشهر است و مردم برای طرح شکایات و پیگیری انها می‌توانند به همین دفتر مراجعه کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور خواستار تلاش همه مدیران برای ارتقای سلامت نظام اداری شد و تاکید کرد: بزرگترین آسیبی که می‌تواند اساس یک نظام را تهدید و یک کشور را دچار مشکلات فراوان کند، قانون‌گریزی است.

سلامت نظام اداری ما متناسب با جایگاه نظام نیست

وی تصریح کرد: ایران اسلامی دارای جایگاه ممتاز در سطح جهان است و اقتدار و عظمتی بزرگ در بین کشورها دارد ولی سلامت نظام اداری ما متناسب با جایگاه نظام نیست و این موضوع نیازمند تلاشهمه مسئولان و مدیران است.

حجت‌الاسلام منتظری با بیان اینکه امسال دفتر دیوان عدالت اداریدر همه استان‌های راه‌اندازی می‌شود، خاطرنشان ساخت: امروز بیست و هفتمین دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری کشور در بوشهر راه اندازی شد که فقط نمایندگی است و شعبه رسیدگی نیست.

وی ادامه داد: از سال آینده از طریق دیوان عدالت اداری دفتر پیشگیری از فساد و تخلفات اداری در دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌شود و امیدواریم شاهد همکاری و همراهی همه مدیران و مسئولان با این دفتر باشیم.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور خواستار تقویت بخش خصوصی دستگاه‌ها شد و بیان داشت: وجود بخش حقوقی در استانداری سبب کاهش مشکلات دستگاه‌های اجرایی و دیوان عدالت اداری می‌شود و باید شاهد تقویت این بخش در استانداری باشیم.

پایبند نبودن مدیر به مقررات قانونی باعث ایجاد فساد در دستگاه‌ها می‌شود

وی با اشاره به رشد 62 درصدی میزان شکایت‌های مردم از مجموعه ادارات استان بوشهر در سال 91 نسبت به سال 90، بیان داشت: میزان شکایت‌های مردم از مجموعه ادارات استان بوشهر طی 10 ماه اخیر هفت درصد به نسبت سال پیش کاهش داشته است.

منتظری با بیان اینکه پایبند نبودن مدیر به مقررات قانونی باعث ایجاد فساد در دستگاه‌ها می‌شود، تصریح کرد: دلیل همه شکایت‌ها به دیوان عدالت اداری، نبود سلامت اداری و فسادهای مالی و اخلاقی نیست.

لازم به ذکر است که دفتر دیوان عدالت اداری در استان بوشهر راه‌اندازی شد و امیر زارعی به عنوان رئیس این دفتر معرفی شد.