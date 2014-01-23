انجام 12 مورد زایمان در آمبولانس/ 17 پایگاه جاده ای در رفسنجان فعالیت می کنند

سید محسن مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال جاری تاکنون 12 مورد زایمان در آمبولانس های این مرکز انجام شده است و فرد قبل از رسیدن به زایشگاه فرزند خود را در آمبولانس به دنیا آورده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته هفت مورد زایمان در آمبولانس های 115 رفسنجان انجام شد، افزود: در آخرین مورد انجام شده پرسنل پایگاه دوم شهری در شهرک یادگار امام پس از انجام موفق یک مورد زایمان در آمبولانس، مادر و نوزاد را پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی به زایشگاه نیک نفس تحویل کردند.

این مسئول بیان داشت: پرسنل مرکز 115 رفسنجان همچنین موارد زیادی را در انجام CTR موفق دارند که در آن بیمارانی که ایست قلب دارند با دادن شوک بازمی گردند.

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی 115 رفسنجان همچنین با اشاره به اینکه تعداد پایگاههای اورژانس در شهرستان طبق استانداردها پراکنده اند، تصریح کرد: در حال حاضر 4 پایگاه شهری و 17 پایگاه جاده ای در شهرستان رفسنجان مشغول خدمت رسانی هستند.

مرتضوی تعداد دستگاههای آمبولانس در رفسنجان را 27 دستگاه فعال برشمرد و ادامه داد: این تعداد با توجه به کدهای پشتیبانی و آموزشی فعالیت می کنند ضمن اینکه یک دستگاه اتوبوس آمبولانس در رفسنجان فعالیت می کند.

