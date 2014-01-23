همایش عوامل اجرایی برنامه های دهه فجر در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همايش عوامل اجرايي ستادهاي سي و پنجمين فجر انقلاب اسلامي در چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر پنج شنبه با حضور مسئولین ستادهای برگزاری جشنهای دهه فجر از جمله شهرداران، بخشداران، فرمانداران مناطق مختلف استان و... در سالن غدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

رئیس شورای تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در این همایش با اشاره به نقش دست اندركاران و عوامل اجرايي در برپايي باشكوه برنامه هاي سي و پنجمين فجر انقلاب اسلامي در استان، گفت: اين همايش با حضور مسئولين ستادهاي شهري، بخشي و شهرستاني و دبيران اجرايي ستادهاي دهه فجر و مسئولين كميته‌ها و كارگروه هاي تخصصي ستاد دهه فجر استان برگزار شده است.

علی گرجی در ادامه با اشاره به اینکه 29 کمیته وظیفه برگزاری برنامه های مختلف سي و پنجمين فجر انقلاب اسلامي را در استان بر عهده دارند، ادامه داد: برنامه های دهه فجر از روز 12 بهمن همزمان با سالروز ورود امام به فرودگاه مهرآباد تهران آغاز می شود و تا 22 بهمن همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد.

انقلاب اسلامی ایران را در راه توسعه قرار داد

وی با اشاره به هدفمند بودن برنامه های امسال دهه فجر در این استان، اذعان داشت: برنامه ها امسال با کیفیت بالا وبازخورد مناسب برنامه ریزی شده است.

رئیس شورای تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: انقلاب اسلامی کشور ایران را از دست استعمارگران نجات داد و ایران را در راه توسعه قرار داد.

علی گرجی با اشاره به پیشرفت های ایران در حوزه های مختلف از جمله نظامی، اقتصادی، علمی، کشاورزی و... بعد از انقلاب اسلامی، تاکید کرد: انقلاب اسلامی کشور را از مسیر مصرف گرایی متکی به بیگانه گان خارج کرد و در مسیر خود باوری و رشد و توسعه و پیشرفت قرار داد.

رئیس شورای تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: برکات انقلاب اسلامی باید برای نسل جدید بیان شود و دستاوردها باید به همه به خصوص نسل جدید نشان داده شود.