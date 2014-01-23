شرکتهای تعاونی روستایی می توانند واحد اعتباری تاسیس کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صفایی روز پنجشنبه در جلسه با تشکل ها و اتحادیه های تعاون روستایی استان که در سالن باغستان قزوین برگزار شد، اظهارداشت: با توجه به شرایط جدید که در کشور با روی کار آمدن دولت ایجاد شده در حال انتقال به وضعیت جدید هستیم و سیاست های جدید سازمان تعاون روستایی با وضعیت کنونی ترسیم می شود.



وی افزود: در حوزه کشاورزی در سالهای گذشته آسیب های جدی دیده ایم که خشکسالی در طولانی ترین دوران خود، شرایط اقلیمی، بارش کم یکی از عوامل آسیب های این بخش بود.

صفایی بیان کرد: اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها و عدم تخصیص سهم بخش کشاورزی و صنعت موجب شد تا در تنظیم بازار مشکل ایجاد شود و از آنجا که سیاست های دولت دهم بر مبنای واردات استوار بود به اقتصاد ملی آسیب جدی وارد شد و برای نمونه تغییر نرخ خرید گندم سالانه حدود 9 تا 10 درصد بود در حالی که تغییر قیمت نهاده ها بسیار بیشتر از این میزان بود و جیب کشاورز را خالی کرد.

وضعیت کشاورزی روبه بهبودی است

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور یادآورشد: برای سال کشاورزی جاری نرخ خرید بهتر شده و تنظیم بازار به وزارت جهاد سپرده شده که در این راستا شرکت های تعاونی می توانند روشهایی را در پیش بگیرند که تولید کننده دغدغه تنظیم بازار و تامین نهاده را نداشته باشد.

وی افزود: در حالی که نهاد ه های چون سویا، ذرت، بیش از اندازه در بازار داریم تنها مشکل ما تنظیم بازار است که باید دستگاه متولی این کار را با هدایت سازمان تعاون روستایی بخوبی انجام دهد.

صفایی تصریح کرد: در ساختار تعاون روستایی باید دپارتمانی ایجاد شود تا از نظر فنی هم پشتیبانی لازم از این تشکلها صورت گیرد.

وی افزود: اختصاص 1.5 میلیارد دلار برای احیاء بخش کشاورزی خوزستان در سفر رئیس جمهور از کارهای ارزشمندی است که محدودیت توسعه اراضی این استان را برطرف خواهد کرد و این حرکت گامی اساسی در این بخش تلقی می شود.

صفایی گفت: در سالهای گذشته انتقال وظایف واحد پشتیبانی امور دام به وزارت بازرگانی مشکل ساز شد در حالی که این فعالیت در حوزه اختیارات وزارت کشاورزی بود و دولت دهم اجازه نداد تا متولی کشاورزی در تجارت این بخش نقش داشته باشد که خوشبختانه این گره در دولت جدید باز شده و انتقال وظایف حوزه صنایع تبدیلی محصولات صنعتی کشاورزی که محصولات فسادپذیر هستند مانند شیر و دانه های روغنی برای سیاست گذاری به وزارت جهاد سپرده شده که مهم است.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور اظهارداشت: زنجیره تامین محصولات کشاورزی در اختیار وزارتخانه قرار گرفته و کار یکپارچه شده و تحت مدیریت واحدی قرار گرفته که مزایای زیادی دارد.

وی یادآورشد: تنظیم بازار و اختیار سیاست گذاری در واردات، صادرات و تنظیم بازار در وزارتخانه متمرکز شده که مصالح کشور با مدیریتی واحد انجام می شود که این علامتها در دولت جدید نشان می دهد شرایط کشاورزی کشور روبه بهبود است.

حمایت از تشکل های تعاونی

صفایی بیان کرد: دولت جدید تاکید زیادی بر توسعه تشکل های اجتماعی دارد که شرکتهای تعاونی تحت پوشش این تشکلها قرار می گیرند لذا تصمیم داریم این نهادهای مردمی را تقویت کنیم.

وی گفت: در شرایط جدید و ظرفیت سازی در حوزه کشاورزی و روستایی ماموریت های جدیدی را می توان در حوزه شرکتهای تعاون روستایی تعریف کرد که تصدی گری نباشد.

صفایی اظهارداشت: تعاونی های روستایی قدیمی ترین شبکه کشور محسوب می شوند که برخی از آنها فقط در حوزه خرید تضمینی محصولات فعالیت می کنند در حالی که برای نمونه از دو میلیون و 500 هزار تن ظرفیت سردخانه ای این تعاونی ها بدلیل نداشتن سرمایه در گردش غفلت کرده ایم که می تواند مورد توجه قرار گیرد.

راه اندازی واحد مالی در شرکت های تعاونی روستایی

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور تصریح کرد: از نظر قانونی اختیارات زیادی می توان برای این شرکتها قائل شد اما باید خود را آماده کنیم تا بسیاری از حوزه های دیگر وارد شویم که برای تقویت تعاونی های روستایی مجوز راه اندازی واحدهای مالی در تعاونی های کشور داده می شود.

وی افزود: این تعاونی ها با ساده ترین شرایط قادرند خدمات مالی را در اختیار اعضاء خود قرار دهند که در یکی از استانها تعاونی پویایی با 20 شعبه توانسته در سال گذشته بیش از 100 میلیارد تومان اعتبار در اختیار اعضاء قرار دهد که با اعتماد سازی در میان اعضاء این وام براحتی بازگشت دارد.

صفایی بیان کرد: چون تعاونی ها سرمایه های شرکت را از آن خود می دانند در پرداخت اقساط تسهیلات نیز انگیزه دارند و ما کمتر با بدهی و یا معوقه تسهیلات در شرکتهای تعاونی روبرو شده ایم که این الگوی موفق می تواند ترویج شود.

تعاونی های روستای وارد خرید نهاده ها و تجارت محصولات کشاورزی شوند

این مسئول گفت: در حالی که 80 درصد کود شیمیایی توسط شرکت های تعاونی روستایی با حداقل کارمزد توزیع می شود این شبکه باید به سمت تامین کود نیز برود و با ساماندیه امور و مدیریت متمرکز در بازاریابی محصولات کشاورزی هم مشارکت کند.

وی تشکیل فروشگاههای عرضه مستقیم کالا را کاری ارزشمند و اقتصادی دانست و یادآورشد: فروشگاه هایپر تروکا در بوئین زهرا نمونه بسیار مدرن و جالبی است که می تواند در کشور مورد توجه قرار گیرد و ضمن تامین نیاز اعضاء به سودآور شدن فعالیت تعاونیها هم کمک کند.

صفایی یادآورشد: در سالهای آینده پیش بینی می شود به چهار میلیون تن ذرت، یک میلیون تن جو، سه میلیون تن ذرت و کنجاله سویا برای واردات نیازمند باشیم که می توانیم با کمک تعاونی ها واردات را نیز خودمان انجام دهیم و از ظرفیت این نهاد بخوبی استفاده کنیم.

این مسئول گفت: در حالیکه سه اتحادیه تعاونی مهم کشور حدود 80 درصد نهاده های کشور را مصرف می کند چرا نباید تعاونی ها سیاست گذار باشند و خودشان تجارت و واردات را انجام دهند.

وی بیان کرد: باید وارد حوزه جدید ماموریت های شرکت های تعاونی شد چون امکان مدیریت شبکه را داریم و می توانیم کارهای بزرگتری را عملیاتی کنیم.

صفایی در خصوص پیگیری بیمه اجتماعی روستائیان، بیمه بیکاری، تسهیل در ضمانت نامه های بانکی هم نکاتی را متذکر شد.

در این نشست روسای اتحادیه های باغداران، مرغداران، دامداران و شرکتهای تعاونی شهرستانهای استان هم دغدغه های خود را مطرح کردند.

تامین سوخت و بیمه کشاورزی، حذف واسطه ها، تسهیل امور اتحادیه ها، کمبود نقدینگی، کاهش انحصاری بودن خدمات مشاوره ای و کارگزاری در بیمه محصول از مسائلی بود که توسط اعضاء و روسای اتحادیه ها مطرح شد.