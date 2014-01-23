پلنگ گرسنه چوپان بویراحمدی را زخمی کرد

سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: "صفرعلی محمدی" اهل روستای "گردوه" در 36 کیلومتری یاسوج مورد حمله پلنگ قرار گرفت.

محمدرضا قنبری افزود: این حمله در ساعت 12 و 30 دقیقه امروز در حالی که "صفرعلی" در کوه مشغول چرای گوسفندانش بود، اتفاق افتاد.

وی بیان کرد: فرد مصدوم به صورت ناگهانی با پلنگی مواجه می‌شود که در حال خوردن یک لاشه بود.

قنبری اظهار داشت: پلنگ به محض دیدن این چوپان به او حمله کرده و از چند نقطه او را زخمی می‌کند.

قنبری ادامه داد: شدت ضربه پلنگ به این چوپان به حدی بود که او را از یک بلندی به پایین پرتاب کرده و همین موضوع موجب شد تا از ناحیه سر و صورت آسیب‌های جدی ببیند.

وی گفت: خوشبختانه، فرد مصدوم از گوشی موبایل خود استفاده کرده و بستگان خود را در روستا اطلاع می‌دهد و همراهان او نیز بلافاصله با 115 تماس می‌گیرند.

سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بعد از تماس اهالی روستای "گردوه" با مرکز 115، پایگاه امدادی "پاتاوه" به محل اعزام شد و فرد مصدوم را مورد مداوا قرار داد.

وی تصریح کرد: عملیات شستشو، سرم‌تراپی و پانسمان روی زخم فرد مصدوم توسط امدادگران انجام گرفت و بلافاصله این فرد با یک دستگاه آمبولانس به بیمارستان شهید بهشتی یاسوج اعزام شد.

قنبری بیان داشت: هم اکنون این چوپان زخمی در بخش اتفاقات این بیمارستان بستری و حال وی رضایت بخش است.