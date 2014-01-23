طرحهای عمرانی در قزوین تنها در صورت تکمیل شدن افتتاح می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه ظهر پنجشنبه در جلسه شوراي اداري در جمع مدیران استان، با اشاره به فرا رسيدن ايام الله دهه فجر اظهارداشت: دهه فجر متعلق به همه مردم ايران است و بايد در جهت غناي بيشتر برنامه هاي اين ايام تلاش كنيم.

وي افزود: مشاركت مردم و حضور تشكل هاي غير دولتي و مساجد در برنامه هاي دهه فجر بايد در راس برنامه ها و اولويت ها باشد.

استاندار با بيان اينكه مردمي كردن جشن هاي انقلاب دغدغه اي هميشگي است بیان کرد: در دهه فجر دستگاه هاي اجرايي پروژه هايي را كه به طور كامل به مرحله بهره برداري نرسيده اند جزو پروژه هاي افتتاحي قرار ندهند تا دقت در اجراي پروژه فداي سرعت آن نشود.

وي در ادامه به برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت جلسات تأكيد كرد و در اين خصوص گفت: در حال حاضر 180 جلسه در سطح استان با حضور استاندار، معاونين و مديران كل استانداري و دستگاه هاي اجرايي در سطح استان برگزار مي شود كه متأسفانه كثرت جلسات از كيفيت آنها كاسته است و براي اين معضل بايد چاره انديشي كنيم.

روزبه با تأكيد بر راه اندازي يک دبيرخانه فعال و تخصصي براي پيگيري مصوبات و انجام كار كارشناسي در ادامه با اشاره به سفر رهبري بیان كرد: سفر رهبري در سال 82 به قزوين يک فرصت طلايي بود كه بايد از آن در جهت رشد و توسعه استان استفاده كنيم و مديران دستگاهها مستندات اين سفر را به استانداري ارسال كنند.

وی در ادامه بر تعامل و ارتباط مستمر مديران با وزارتخانه ها و سازمان هاي مركزي تأكيد كرد و افزود: مديران بايد از اين فرصت حداكثر استفاده را ببرند واز ظرفيت نمايندگان در اين زمينه استفاده كنند و دست روي دست نگذارند تا پيوست بودجه به استان ها ابلاغ شود كه ديگر نتوان كاري انجام داد.

استاندار، بر رعايت نظم، برگزاري ملاقات عمومي در سه شنبه هاي هر هفته و همكاري مديران با ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي با هدف خدمت رساني به مسافران و جلب گردشگران نوروزي تأكيد كرد.

روح‌ الله عباسپور نماینده مردم بویین زهرا در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: مسئولیت در نظام اسلامی امانتی خطیر است و کارگزاران نظام باید در امانتداری صادق و متعهد باشند.

وی افزود: در قرآن کریم بیش از 30 آیه در خصوص امتحان و آزمایش الهی اشاره شده است یکی از مواردی که انسان به واسطه آن مورد امتحان و آزمایش الهی قرار می‌گیرد، امانت نظام است که در اختیار کارگزاران نظام قرار دارد.

عباسپور تصریح کرد: مسئولان و کسانی که در نظام مشغول ارائه خدمت به مردم هستند به واسطه این امانت الهی که در اختیار آنان قرار گرفته مورد امتحان الهی قرار می‌گیرند، امانتی که نه تنها یک تحول اساسی در داخل کشور به شمار می‌رود بلکه عرصه بین‌المللی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

این مسئول، معاونت سیاسی امنیتی استانداری را یکی از مسئولیت‌های خطیر در نظام دانست و بیان کرد: ابوالفضل طاهرخانی حدود دو سال مسئولیت خطیر معاونت سیاسی امنیتی استانداری قزوین را برعهده داشت که در این مدت موفقیت‌های چشمگیری را در این معاونت و زیرمجموعه‌های آن شاهد بودیم.

وی با تقدیر از خدمات طاهرخانی معاون سیاسی، امنیتی سابق اظهارداشت: وی با تجربه موفق در سمت های مختلف از جمله بخشداری و فرمانداری توانست در سمت های بالاتر نیز انجام وظیفه کند و با مدیریت ایشان خوشبختانه در برگزاری انتخابات چه در انتخابات شورای اسلامی و چه در انتخابات ریاست جمهوری کمترین مشکل را داشتیم.

نماینده مردم بویین زهرا در مجلس شورای اسلامی، تعامل معاون سیاسی با دستگاه اجرایی را از دیگر ویژگیهای معاون سیاسی سابق برشمرد و گفت: در سایه این تعامل شاهد امنیت و آرامش و نظم خاصی در استان بودیم که این روند به توسعه استان کمک موثری کرد.