آغاز سرشماری پرندگان آبزی در رفسنجان/ منصورآباد قرق اختصاصی است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اکبری عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همه ساله سرشماری پرندگان آبزی اواخر دی ماه و اوایل آذر ماه انجام می شود که برای این کار نیروهای مردمی اکیپ هایی از کرمان و رفسنجان این کار را انجام می دهند.

وی ادامه داد: امسال مرحله دوم این طرح در رفسنجان در سد سرچشمه، دریاچه پرورش ماهی نوق و سد کبوترخان به صورت پایلوت از اول تا هفتم بهمن انجام می شود.

این مسئول عنوان داشت: پرندگان آبزی به دلیل اینکه مهاجر هستند انواع مختلفی دارند که از آن جمله می توان به انواع چیلک ها، مرغابی ها، غازها، لک لک سفید، پلیکان ها و پرستوی دریایی اشاره کرد.

قرق اختصاصی منطقه منصور آباد

رئیس محیط زیست رفسنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم مردمی کردن و مشارکت دادن مردم در حفظ محیط زیست و حیات وحش، تصریح کرد: در این زمینه منطقه منصور آباد غرق اختصاصی بوده و حفاظت آن را به مردم داده ایم.

اکبری در این زمینه ادامه داد: پرونده منصور آباد رفسنجان اولین پرونده ای است که در سطح کشور مطرح شده و در حال اخذ مجوز از شورای محیط زیست کشور است.

وی یادآور شد: گروه دوستداران طبیعت رفسنجان به شماره 130 ثبت شده است و عضو شدن در این گروه هیچ منع خاصی ندارد و همه می توانند در آن عضو شوند.