پل نفت ساری پس از 15 سال افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی بعد از ظهر پنجشنبه در ستاد دهه فجر شهرستان، هزینه ساخت این پل را 150 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: خوشبختانه این پروژه پس از گذشت 15 سال از شروع ساخت آن امسال بهره برداری می شود.

وی با بیان اینکه مصوبه سفر دولت درباره این پروژه محقق نشده است، اظهار داشت: چهار میلیارد تومان از اعتبارات موجود در این زمنیه هزینه شده است.

وی عنوان کرد: پروژه صنایع سیمان کیاسر از دیگر طرحهایی است که با حمایت بخش خصوصی و صرف 138 میلیارد تومان سرمایه گذاری بهره برداری می شود.

به گفته واحدی، دهه فجر، یادآور وحدت و پیروزی انقلاب اسالمی و باید جشن های دهه فجر با شکوه بیشتر و با مشارکت مردمی برگزار شود.

فرماندار ساری با اشاره به اینکه پیروزی انقلاب اسلامی در سایه سار ولایت ایجاد شده است، گفت: تاکنون شاهد پروزی های بزرگی برای نظام اسلامی بوده ایم.

فرماندار ساری با اشاره به اینکه فضای جمهوری اسلامی، فضای وحدت و هم افزایی است، گفت:بازخورد این وحدت را در جمهوری اسلامی شاهد هستیم.

مهدي عبوري شهردار ساری نیز در حاشیه این جلسه درباره پل نفت گفت: با تمام توان كوشيديم پروژه اي كه در آستانه توقف كامل بود با سرعتي بيش از حد تصور دنبال كنيم تا جايي كه اينك اعلام مي كنيم فاز نخست آن در دهه فجر افتتاح خواهد شد.



وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ويژگيها و كاركرد پل ذغالچال خاطرنشان كرد اين پل نه تنها راه دسترسي دو استان گلستان و سمنان را 23 كيلومتر كاهش مي دهد بلكه در كاهش ترافيك ورودي شرقي مركز استان هم تاثير فوق العاده اي دارد .