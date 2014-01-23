حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) جنبه الهی و مردمی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی، در اولین جشنواره بین المللی امام خمینی(ره) ویژه اندیشه سیاسی اسلام که پیش از ظهر پنج شنبه به همت انجمن علمی مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم با حضور اساتید و طلاب حوزه علمیه قم در سالن همایش های مدرسه عالی دارالشفاء برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: امام راحل معتقد بودند که رأی و نظر هیچکس بر شخص دیگری حجت نیست و کسی نباید بر شخص دیگری حکومت کند.

وی با بیان اینکه حاکمیت تنها از آن خداوند است، افزود: خداوند انبیاء الهی را به میان مردم فرستاد و اطاعت از انان را اطاعت از خود معرفی کرد.

استاد برجسته حوزه با بیان اینکه نظریه ولایت فقیه نیز در راستای قرار گرفتن فقیه در جایگاه انبیاء و امامان معصوم است، گفت: ولی فقیه به تنهایی نمی‌تواند همه امور را به پیش ببرد به همین دلیل مقامات مختلف را تقسیم می‌کند که البته خود به آنها نظارت دارد.

شورای نگهبان چشم ولی فقیه است

وی ادامه داد: در قوه مقننه وجود شورای نگهبان به دلیل آن است که قوانینی مغایر با احکام اسلام و قانون اساسی به تصویب نرسد و در واقع شورای نگهبان چشم ولی فقیه به شمار می‌رود که در قوه قضائیه نیز آن کس که در رأس امور است منتخب ولی فقیه می‌باشد.

آیت الله سبحانی ابراز داشت: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی برخی از گروه‌ها در روزنامه‌ها در خصوص نوع حکومت نظریه های خود را مطرح می‌کردند، افزود: امام راحل در سخنرانی خود در مدرسه حکیم نظامی قم در خصوص نوع حکومت فرمود که "من به جمهوری اسلامی رای می‌دهم نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر" که باید عنوان کرد ، اسلامی بودن در واقع همان ولی فقیه است و جمهوری نیز داشتن مقبولیت مردمی است.

این مرجع تقلید افزود: مشروعیت و مقبولیت دو مسئله جداگانه ای است و حکومت اسلامی هم جنبه مردمی دارد و هم جنبه الهی و در واقع فقیه باید در بین مردم دارای مقبولیت باشد.

روش ملوکیت همواره با استبداد همراه

وی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی امام راحل به دنبال ملوکیت نرفتند، افزود: تاریخ نشان داد که روش ملوکیت همواره با استبداد همراه بوده که این امر نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.

آیت الله سبحانی با بیان اینکه در حکومت اسلامی شیوه اجرا در دست فقیه است، اما ولی فقیه نیز باید با رأی مردم انتخاب شود، افزود: امام راحل، جمهوری اسلامی را که هم جنبه مردمی و هم جنبه الهی دارد را انتخاب کرد که حاکمیت ملی جایگاه خود را داشته و ولایت فقیه بر روش حکومت نگهبانی می‌کند.

استاد برجسته حوزه علمیه قم ابراز داشت: مردم در انتخاب افراد در انتخابات مختلف آزاد هستند تا به تشخیص خود فردی را انتخاب کنند اما روش فرد منتخب از سوی ولی فقیه نظارت می‌شود.