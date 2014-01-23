میزبانی لرستان در جریان اکران آثار جشنواره تئاتر فجر مطلوب بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب صدیق جمالی ظهر پنج شنبه در حاشیه اجرای نمایش "سعادت لرزان مردمان تیره روز" در بروجرد در گفتگو با مهر اظهار داشت: اجرای بخشی از آثار سی و دومین جشنواره بین المللی فجر در استان لرستان افتخاری است که نصیب گروههای نمایشی دیگر استانها شده است.

وی با بیان اینکه شهرستان بروجرد شهری زیبا و فرهنگ پرور است، ادامه داد: اجرای آثار سی و دومین جشنواره بین المللی فجر در لرستان موجب گسترش هنر تئاتر در کشور و انتقال تجارت و دیدگاههای هنرمندان از نمایشها به سایر همکاران در حوزه نمایش می شود.

کارگردان نمایش" سعادت لرزان مردمان تیره روز" تصریح کرد: این جشنواره فرصت خوبی است که هنرمندان با سایر کارهای هنری دیگر نقاط کشور آشنا شوند.

صدیق جمالی عنوان کرد: اجرای اینگونه نمایش ها موجب تبادل فرهنگها به ویژه در قالب آثار نمایشی در مناطق مختلف کشور و کشف تجارب بین نسلهای جویای هنر می شود.

وی در پایان از میزبانی عالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و شهرستان بروجرد تقدیر کرد و خواستار تداوم اجرای اینگونه برنامه های فرهنگی در استان شد.

نمایش" سعادت لرزان مردمان تیره روز" به کارگردانی یعقوب صدیق جمالی از تبریز امروز در محل تالار دکتر زرین کوب مجتمع فرهنگی هنری شهرستان بروجرد به روی صحنه رفت.

این نمایش نوشته علیرضا نادری با رویکردی اجتماعی سیاسی است که واقعیت زندگی یک خانواده فقیرنشین که مشکلات زیادی دارند را به نمایش می کشد.