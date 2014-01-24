صید ماهیان استخوانی در مازندران 43 درصد رشد یافت/ تخریب 28 کومه غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیب نژاد عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز صید ماهیان استخوانی از 20 مهرماه سالجاری گفت: تاکنون هزار و 250 تن انواع ماهیان استخوانی در دریای خزر محدوده استان صید شده است.

وی ارزش این میزان صید را 20 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ماهیان صید شده شامل کفال، کپور و سفید است و میزان صید نیز امسال 43 درصد رشد داشته است.

فرمانده يگان حفاظت منابع آبزيان شیلات مازندران نیز از کشف بیش از 17 هزار رشته دامهای صیادی غیرمجاز غضرفی و فلسدار و تخریب 28 باب کومه صیادی غیرمجاز در استان خبر داد.

سرهنگ علی نیازی با بیان اینکه 16 نفر در این زمینه دستگیر شدند اظهار داشت: پرونده هاي اين متخلفان به مراجع قانوني براي رسيدگي ارجاع داده شد.



سرهنگ نیازی خواستار همکاری مردم و صیادان در راستای صیانت ازانفال عمومی شد.

مازندران 338 کیلومتر نوار ساحلی دارد.





