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۴ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۴۵

حبیب نژاد:

صید ماهیان استخوانی در مازندران 43 درصد رشد یافت/ تخریب 28 کومه غیرمجاز

صید ماهیان استخوانی در مازندران 43 درصد رشد یافت/ تخریب 28 کومه غیرمجاز

بابلسر - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیبلات مازندران از رشد 43 درصد میزان صید ماهیان استخوانی در آبهای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیب نژاد عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز صید ماهیان استخوانی از 20 مهرماه سالجاری گفت: تاکنون هزار و 250 تن انواع ماهیان استخوانی در دریای خزر محدوده استان صید شده است.

وی ارزش این میزان صید را 20 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ماهیان صید شده شامل کفال، کپور و سفید است و میزان صید نیز امسال 43 درصد رشد داشته است.

فرمانده يگان حفاظت منابع آبزيان شیلات مازندران نیز از کشف بیش از 17 هزار رشته دامهای صیادی غیرمجاز غضرفی و فلسدار و تخریب 28 باب کومه صیادی غیرمجاز در استان خبر داد.

سرهنگ علی نیازی با بیان اینکه 16 نفر در این زمینه دستگیر شدند اظهار داشت: پرونده هاي اين متخلفان به مراجع قانوني براي رسيدگي ارجاع داده شد.

سرهنگ نیازی خواستار همکاری مردم و صیادان در راستای صیانت ازانفال عمومی شد.

مازندران 338 کیلومتر نوار ساحلی دارد.                                                              


 

کد مطلب 2220147

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