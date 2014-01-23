انهدام باند سارقان داخل خودرو در کازرون/ اعتماد به صاحب کافی نت برای مهماندار هواپیما دردسر ساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن سروقد در تاييد اين خبر اظهار داشت: در پي وقوع چندین سرقت داخل خودرو و وسايل و قطعات آن درسطح شهر کازرون و ايجاد نگراني در اين خصوص در بين شهروندان مراتب با جديت در دستور كار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وي ادامه داد: با تلاش ماموران انتظامي کلانتری" 11 محمدیه" سارق "م - ح" در این خصوص شناسایی و پس از هماهنگي با مقام قضايي طي يک عمليات غافلگيرانه وي را دستگير و جهت انجام تحقيقات بيشتر به کلانتري منتقل کردند.

فرمانده انتظامي شهرستان کازرون اضافه کرد: پرونده متهم جهت ادامه تحقيقات به پليس آگاهی ارسال که متهم به 14 فقره سرقت به همدستي با دو سارق ديگر بنام های "م - م" و "الف - ح" از وي كشف شد.

سرهنگ سروقد افزود: با تلاش ماموران هر سه همدست سارق دستگير و مشخص شد اعضاي اين باند اموال مسروقه را به یک نفر مالخر تبعه خارجی می فروختند که وي نيز دستگیر شد.

وي اظهار كرد: مالباختگان شناسایی و متهمان به همراه پرونده متشكله جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون خاطر نشان کرد: پليس در شهرستان كازرون در خصوص دستگیری سارقان و کشف سرقت ها همواره سرعت عمل را در دستور کار خود قرار داده است.

کشف کالای قاچاق 300 میلیون ریالی در مهر

با تلاش ماموران انتظامي شهرستان مهر استان فارس كالاي قاچاق 300 ميليون ريالي در اين شهرستان كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان مهر با اعلام اين خبر گفت: ماموران یگان امداد هنگام کنترل جاده هاي اطراف شهرستان، محورهای مواصلاتی دراین شهرستان به سه دستگاه خودرو کامیون ایسوزو، نیسان سایپا وسواری پیکان مظنون شدند.

سرهنگ مسعود ظهرابي افزود: ماموران ضمن متوقف كردن خوردوها، تعداد يك هزار و 982 عدد قوطي انواع نوشابه های انرژی زا وکمپوت خارجی و همچنين تعداد زيادي لوح فشرده كشف كردند.

وي با بيان اينكه ارزش ريالي كالاهاي كشف شده 300 ميليون ريال برآورد شده است تصريح كرد: در اين خصوص سه نفر به نام هاي "ي- ب"، ج- ش" و "الف- الف" دستگير و وجهت سیر مراحل قانونی به پليس آگاهی شهرستان انتقال داده شدند.

کشف 750 گرم هرويين و شيشه در جهرم

ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر جهرم با متوقف کردن يک دستگاه خودرو سواري 750 گرم مواد مخدر هرويين و شيشه کشف کردند.

فرمانده انتظامي شهرستان جهرم در تشريح اين خبر گفت: ماموران پليس مبارزه با موادمخدر در پي دريافت خبري مبني بر فعاليت افرادي در امر تهيه و توزيع موادمخدر در سطح شهر جهرم سريعاً وارد عمل شده و اقدامات اطلاعاتي و پليسي را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ يوسف ملك زاده افزود: محل فعاليت اين افراد، تحت كنترل و تعقيب و مراقبت پليس قرار گرفت تا اينكه مأموران موفق شدند خودروي حامل موادمخدر در يك عمليات تعقيب و گريز توقيف كردند.

وي بيان كرد‌: در بازرسي ماموران از خودرو ، 650 گرم هرويين و 100 گرم شيشه كشف شد.

فرمانده انتظامي جهرم با بيان اينكه تحقيقات پليس براي دستگيري متهمان فراري همچنان ادامه دارد، گفت: اعتياد، مادر همه آسيب هاي اجتماعي درجامعه است و ريشه بسياري از جرائم، آسيب ها و آشفتگي هاي اجتماعي در جامعه به اعتياد ختم مي شود.

كشف 145 هزار و 150 ليتر سوخت قاچاق در لارستان

فرمانده انتظامي شهرستان لارستان از توقيف 9 خودرو و كشف 145 هزار و 150 ليتر گازوييل قاچاق در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسين خليفه در تشريح اين خبر گفت: ماموران پاسگاه انتظامي "هرمود عباسي" با اعلام مركز فوريت هاي پليسي 110 مبني بر تردد خودروهاي حامل سوخت قاچاق در نزديكي يك معدن متروكه قديمي، بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شدند.

وي ادامه داد: در اين هنگام ماموران به پنج دستگاه خودرو كاميون مظنون و پس از توقيف در بازرسي از خودروهاي توقيفي 140 هزار ليتر گازوييل قاچاق كشف و در اين راستا پنج نفر به نام هاي "ع- ب"، "م- ن"، "ج- خ"، "م- ع" و "الف- ق" را دستگير كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان لارستان در ادامه از يك عمليات ديگر در سطح شهرستان خبر داد و افزود: ماموران پاسگاه هاي چهار بركه، بريز و بنارويه نيز در بازرسي از خودروهاي عبوري در جاده جهرم به لارستان 5 هزار و 150 ليتر گازويل قاچاق كشف كردند.

سرهنگ خليفه اظهار كرد: در اين رابطه چهار نفر دستگير و تحقيقات پليس همچنان ادامه دارد.

سارقان به عنف در فسا ناكام ماندند

با هوشياري شاكي و تلاش ماموران انتظامي شهرستان فسا استان فارس سارقان به عنف كه قصد ورود به يك منزل در اين شهرستان را داشتند دستگير شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان فسا با اعلام اين خبر گفت: در پي وقوع يك وقوع يک فقره ورود به عنف و تخريب شيشه منزل توسط سه نفر ناشناس با سر و صورت پوشيده تحت عنوان ماموران اداره برق، بلافاصله ماموران به محل مورد نظر عزيمت كردند.

سرهنگ مصطفي محمدي اظهار كرد: پس ازحضور ماموران و تحقيقات لازم مشخص شد كه سه نفر مرد و داراي خودرو پژو پارس با تخريب شيشه منزل قصد ورود به منزل را داشته كه با هوشياري شاكي متهمان متواري شده اند.

وي ادامه داد: با تلاش مستمر و شبانه روزي ماموران انتظامي شهرستان راننده خودرو به نام" ع- ز" شناسايي و با هماهنگي مقام قضايي دستگير و خودرو نيز توقيف و به پليس آگاهي منتقل شد.

سرهنگ محمدي تصريح كرد: در تحقيقات فني و پليسي از متهم دستگير شده ورود به عنف تحت پوشش ماموران اداره برق و قصد سرقت به عنف و شکستن شيشه هاي منزل شاکي با همدستي افرادي به نام هاي "ف- ب" و "ر- ن" كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان فسا خاطر نشان كرد: همدستان فرد دستگير شده نيز در يك عمليات غافلگيرانه پليسي دستگير و جهت تحقيقات بيشتر در اختيار پليس آگاهي شهرستان قرار گرفتند.

اعتماد به صاحب کافی نت برای مهماندار هواپیما دردسر ساز شد

رئیس پلیس "فتا" استان فارس از شناسایی و دستگیری سارق حساب يك مهماندار هواپیما در شيراز خبر داد.

سرهنگ سیدموسی حسینی در تشريح اين خبر گفت: زنی میانسال با مراجعه به مراكز قضايي مدعي مي شود بدون اطلاع وي مبلغ 9 ميليون ريال از حسابش كسر شده و خواهان پيگيري موضوع مي شود.

وي ادامه داد: پس از قرار دادن پرونده در اختيار پليس "فتا" استان فارس تحقيقات در اين خصوص آغاز شد و ماموران براي شناسايي و دستگيري سارق حساب اين بانوي ميان سال، وارد عمل شدند.

رئیس پلیس "فتا" استان فارس گفت: با بررسی ها و اقدامات فنی، موقعیت سارق حساب را در کافی نتی در شیراز شناسایی و مشخص شد تعداد زیادی از این شارژها بر روی سیم کارت اقوام صاحب کافی نت و خود آن فرد فعال شده است.

سرهنگ حسيني با بيان اينكه شاکی در اثر اعتماد کارت بانکیش را در اختیار متهم قرار داده بوده و تصور نمی کرده وی از اعتمادش سوء استفاده كند، گفت: متهم توسط ماموران دستگیر و جرم ارتكابي از وي كشف شد.

كشف 350 هزار نخ سيگار قاچاق در فيروزآباد

فرمانده انتظامي شهرستان فيروزآباد از كشف 350 هزار نخ سيگار قاچاق با ارزشي بالغ بر 100 ميليون ريال در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ علي نيكنام در اين خصوص اظهار كرد: در راستاي مبارزه با انواع قاچاق كالا و در پي كسب خبري مبني بر جاسازي مقاديري سيگار قاچاق در يك دستگاه خودرو زانتيا، بلافاصله ماموران مبارزه با قاچاق كالا وارز خودرو را در محور فيروزآباد به شيراز شناسائي و متوقف كردند.

وي افزود: پس از متوقف كردن خودرو در بازرسي از آن تعداد 350 هزار نخ سيگار قاچاق كشف شد.

سرهنگ نيكنام با اشاره به دستگيري فرد قاچاقچي به نام "ع – ق" در اين رابطه، خاطرنشان كرد: برابر نظريه كارشناسان اقتصادي، ارزش ريالي محموله قاچاق كشف شده بالغ بر 100 ميليون ريال برآورد شده است.