به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور، پنجشنبه در همایش هوای پاک که در اتاق بازرگانی اصفهان و با حضور برخی از مسئولان استانی و اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار داشت: برپایی چنین همایشهایی، یادآوری برای در خطر قرار گرفتن و فقدان مهمترین عامل هستی، ( هوا) است.
وی با اشاره به اینکه برزبان آوردن لفظ "کلانشهر"، نه تنها نشانه ارشدار بودن نیست، بلکه این مقوله خود یک ضد ارزش است، اضافه کرد: در کلانشهرهای کشورهای جهان سوم، بیشتر برنامههای اصلاحی با شکست مواجه میشود.
استاندار اصفهان ادامه داد: تنها برپایی تعادل بین انسان، محیط زیست وفعالیت انسانی، سبب ایجاد همافزایی خواهد شد.
سر و صدا، هیچگونه مشکلی از هوای ناپاک اصفهان برطرف نمیکند
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه فعالیتهای صنعتی انجام شده در اصفهان خارج از ظرفیتهای این استان بوده است، گفت: در حالی بسیاری از شهرهای کشور، خواستار قرار گرفتن در جایگاه دیار نصف جهان هستند که از مشکلات این استان کوچکترین اطلاعی ندارند.
وی با بیان اینکه تنها روشهای علمی و کارشناسی شده، جوابگوی مشکل هوای ناپاک اصفهان است، اظهار داشت: یکی از افتخارات دولت تدبیر و امید، پیگیری مطالبات به حق مردم است، اما به طور حتم بروز مشکلی مثل آلودگی هوا ریشه در دهههای گذشته داشته و این دولت نمیتواند یکشبه مشکلات را برطرف کند.
برنامه جامع کنترل هوای اصفهان تصویب شد
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه برای برطرف شدن مشکل هوای اصفهان هیچ دلیلی ندارد برای سالیان متمادی فقط مطالعه کرد،گفت: بالاخره باید قدمهای درست را برمیداشتیم که در این راستا، طرح جامع کنترل هوای اصفهان، با حضور کارشناسان دانشگاههای صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان و سایر سازمانهای ذیربط و علمی شکل گرفت.
وی با بیان اینکه در ایجاد طرح جامع کنترل هوای اصفهان به طور حتم مخالفتهایی نیز صورت گرفته است، افزود: با اینکه دلیلی برای مورد موافقت گرفتن چنین طرحهایی از سوی تمامی افراد وجود ندارد، با این حال طی یک روند 6 ماهه تمامی نقطهنظرهای ارسالی را در این مورد بررسی خواهیم کرد.
با صنایع اصفهان شوخی نداریم
استاندار اصفهان با اشاره به آلودهزا بودن برخی از صنایع اصفهان تصریح کرد: در صورتی که وزارت نیرو و نفت، قادر به برطرف کردن مشکلات فیمابین نباشند، صنایع وابسته به اغین دو وزارتخانه را تعطیل میکنیم.
وی با بیان اینکه استانداری اصفهان نیز خود همواره با مشکلات زیادی دستوپنجه نرم میکند، افزود: برخی از این شرکتها مربوط به بخش خصوصی بوده و برخی دیگر نیز پایه ملی دارند و بدین منظور برای اجرای هر تصمیمی باید تنها عقل و علم را به جای احساسات زودگذر، سرلوحه کاری خود قرار دهیم.
