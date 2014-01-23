امام راحل به عدم ارتباط با سایر کشورها اعتقادی نداشتند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در اولین جشنواره بین المللی امام خمینی(ره) ویژه اندیشه سیاسی اسلام که به همت انجمن علمی مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم پیش از ظهر پنج شنبه با حضور اساتید و طلاب حوزه علمیه قم در سالن همایش‌های مدرسه عالی دارالشفاء برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: با استقرار نظام جمهوری اسلامی که با همت و تلاش امام راحل به منظور حاکمیت بخشیدن به اندیشه سیاسی اسلام اجرایی شد، این موضوع حرکت بیشتری به خود گرفت و اینگونه نبود که با استقرار نظام اسلامی این مسئله تازه مطرح شود.

وی ابراز داشت: در طول تاریخ پیش نیامد تا عالمان دینی بتوانند اندیشه‌های سیاسی اسلام را به عرصه ظهور برسانند تا اینکه زمان امام خمینی(ره) فرا رسید و ایشان توانستند بحث جمهوریت و اسلامیت و نظام مردم سالاری دینی را به عنوان الگوی نظام نظام سیاسی در قانون اساسی کشور مطرح و پیش بینی کنند.

عضو جامعه مدرسین حوزه با تبیین اندیشه‌های سیاسی امام راحل اظهار داشت: اندیشه‌های سیاسی امام جزئی از کل ابعاد شخصیتی ایشان بود چرا که امام راحل دارای ابعاد مختلفی و چند بعدی بود.

وی ادامه داد: امام راحل عارف، فیلسوف، فقیه، متکلم و سیاستمدار بود و تمام جنبه‌هایی که از یک فرد تاثیرگذار انتظار می‌رود را یکجا داشت.

امام خمینی(ره) به رابطه دین با سیاست اعتقاد داشت

آیت الله حسینی بوشهری امام راحل را از مردان تاریخ ساز جهان اسلام دانست و افزود: رابطه دین با سیاست از جمله مسائلی بود که امام به آن اعتقاد داشتند و از کسانی که دین را از سیاست جدا می‌دانستند به شدت انتقاد می‌کرد.

وی با بیان اینکه امام راحل معتقد بودند که اندیشه سیاسی دو نوع الهی و غیر الهی داریم، افزود: امام راحل اندیشه سیاسی الهی را آن می‌دانند که اگر تلاش مسئولان، برنامه ریزان و اصلاح طلبان جامعه به سمت صلاح و معنویت مردم باشد اندیشه سیاسی الهی است و اگر تصمیمی خالی از ارتقاء معنویت جامعه بود اندیشه غیر الهی است.

امام جمعه قم افزود: امام راحل در خصوص ارتباط با سایر کشورها هم معتقد بودند که نمی‌شود دور کشور را حصار کشید و به تنهایی زندگی کرد و بر ارتباط با دنیا اعتقاد داشت اما دفاع از مظلومان عالم نیز همواره در اندیشه های ایشان موج می‌زد.

تأکید امام راحل بر اجرای عدالت و آزادی در جامعه

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه امام راحل در خصوص اجرای عدالت در جامعه تأکید داشتند افزود: ایشان بر روی مسئله آزادی نیز تاکید جدی داشتند و آن را از حقوق ابتدایی بشر می‌دانستند و می فرمودند آزادی حق طبیعی انسانها است و این امر اعطایی از سوی فرد خاصی نیست.

وی ادامه داد: آزادی در همه کشورها محدود است و کسانی که مدعی آزادی در جهان هستند در کشور خود نیز حد و مرزها و ضوابط خاصی دارند که مردم باید به آن پایبند باشند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری افزود: استقلال نیز یکی از ویژگی‌های جمهوری اسلامی است که بر اساس آن کشور باید در تمامی ابعاد بدون دخالت بیگانگان قادر به ادامه امور خود باشد و در این زمینه نیز اندیشه سیاسی امام نفی دخالت دیگران در امور کشور بود.

وی با بیان اینکه امام راحل بر مردم سالاری دینی تاکید داشتند افزود: در کشورهایی که انقلاب رخ می‌دهد بعد از چندین سال قانون اساسی تدوین و به تصویب می‌رسد اما امام راحل بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دستور دادند در اولین فرصت شکل حکومت و قانون اساسی تدوین و به رأی مردم گذاشته شود.

تأکید بر اجرای قانون و وحدت در جامعه

آیت الله حسینی بوشهری تاکید کرد: امام خمینی(ره) سخت پایبند قانون بودند و می‌فرمودند انبیاء الهی نیز همواره تابع قانون بودند و در مدار قانون حرکت می‌کردند و امام راحل هیچ گاه قانون ستیزی را بر نمی‌تابیدند.

وی با بیان اینکه حفظ وحدت یکی از اندیشه‌های سیاسی امام راحل بود، افزود: امام معتقد بودند که انقلاب اسلامی بر پایه وحدت به پیروزی رسید و این اتحاد همواره باید در جامعه وجود داشته باشد.

مدیر حوزه های علیمه سراسر کشور، مصلحت اندیشی را نیز از شاخصه‌های مهم اندیشه سیاسی امام راحل دانست و افزود: کارگزاران نمی‌توانند در حکومت اسلامی طبق نظر شخصی خود عمل کنند بلکه باید مصلحت حاکمیت و مردم را در نظر داشته باشند.