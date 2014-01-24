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۴ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۱۳

آقایی خبر داد:

ضرب المثلهای کهگیلویه و بویراحمد در حوزه هنری نقد و بررسی شد

ضرب المثلهای کهگیلویه و بویراحمد در حوزه هنری نقد و بررسی شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری نشست نقد کتاب در این حوزه خبر داد.

اسحاق آقایی به خبرنگار مهر گفت: در این نشست کتاب ضرب المثلهای کهگیلویه و بویراحمد از آثار تولیدی حوزه هنری استان نقد و بررسی شد.

وی افزود: این کتاب مشتمل بر صدها ضرب المثل لری در این استان است که توسط "حسین آذر شب" از پژوهشگران استان گردآوری شده است.

آقایی بیان کرد: کتاب ضرب المثلهای کهگیلویه و بویراحمد در سه جلد و در تیراژ دو هزار جلد توسط انتشارات بهتا پژوهش منتشر شده است.

وی اظهار داشت: این کتاب از سری مجموعه کتابهای دانش نامه فرهنگ و تمدن استان است که امسال در حوزه هنری تولید شده است.

آقایی برگزاری نشستهای نقد و بررسی کتاب را در ارتقای سطح کتابهای تولیدی و همچنین رشد کتابخوانی موثر دانست و گفت: در این برنامه ها مخاطبان نقدها و نظرات خود را با نویسنده کتاب در میان گذاشتند.

وی نقد کتاب را یکی از برنامه های هفتگی حوزه هنری استان اعلام کرد و افزود: هفته گذشته نیز کتاب "کتیبه ها و سنگ نوشته های کهگیلویه و بویراحمد" نقد و بررسی شد.

 

کد مطلب 2220182

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