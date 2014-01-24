به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعدازظهر پنجشنبه در نشست با رئیس دیوان عدالت اداری کشور و مسئولان قضایی و حقوقی استان بوشهر اظهار داشت: راه‌اندازی دفتر دیوان عدالت اداری در استان بوشهر اقدام بسیار ارزنده‌ای بود که برای مردم استان نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی با اشاره به نقش راه‌اندازی دفتر دیوان عدالت اداری در استان بوشهر برای بهبود امنیت اداری در استان، بیان داشت: این دفتر باعث خواهد شد تا مردم با امنیت و آسایش بیشتری به امور اداری خود بپردازند.

استاندار بوشهر افزود: کاهش اطاله دادرسی، ایجاد آرامش و امنیت بیشتر برای مردم استان و ارتباط بیشتر ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان با دیوان عدالت از مهمترین دستاوردهای راه‌اندازی این دفتر در استان بوشهر است.

وی تاکید کرد: همه مسئولان در قبال مشکلات و نیازهای مردم مسئول هستند و وظیفه دارند همه توان خود را برای تکریم و احترام به درخواست‌ها و مطالبات مردم به کار بگیرند و رفع مشکلات مردم باید اولویت مسئولان باشد.

لزوم رسیدگی سریع به شکایات مردم از دستگاه‌ها

سالاری اضافه کرد: سامانه 111 به زودی در استانداری بوشهر راه‌اندازی می شود که در نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نقشی بسیار مهم و اساسی دارد و مردم به صورت شبانه‌روزی می‌توانند شکایات و انتقادات خود از دسگاه‌های اجرایی را اعلام و ان را پیگیری کنند.

وی با تاکید بر لزوم رسیدگی به تخلفات اداری در کوتاه‌ترین زمان، ادامه داد: راه‌اندازی دفتر دیوان عدالت اداری در بوشهر و همچنین استقرار سامانه 111 می‌تواند در رسیدگی سریع به شکایات مردمی نقش به‌سزایی داشته باشد.

استاندار بوشهر افزود: مردم انتظار دارند که شکایات آنها به دستگاه‌های اجرای به خوبی رسیدگی شود که استقرار دیوان عدالت اداری استان بوشهر این نیاز را برآورده می‌کند.