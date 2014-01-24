هفت الماس قزوین مغلوب دانشگاه آزاد تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر بسکتبال مردان باشگاه های کشور شامگاه پنج شنبه در حالی برگزار شد که دیدار هفت الماس قزئین با دانشگاه آزاد تهران یکی از دیدارهای مهم این هفته به شمار می آمد.

تیم هفت الماس قزوین در هفته هفدهم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور به میزبانی خود در سالن شهید بابایی قزوین به دیدار تیم دانشگاه آزاد تهران رفت که این دیدار جذاب که در حضور بیش از یک هزار تماشاگر قزوینی برگزار شد در نهایت با نتیجه 72 بر 57 به سود دانشگاه آزاد تهران پایان یافت.

دیدار های هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر بسکتبال در حالی برگزار شد که طی آن تیم های لیگ برتری در شانزده بازی حساس گذشته خود تا حدی عیار خود را نشان داده بودند و تیم های دانشگاه آزاد و هفت الماس قزوین نیز یک شناخت نسبی از یکدیگر داشتند.

در کوارتر اول این دیدار تیم هفت الماس قزوین نمایش بهتری نسبت به تیم دانشگاه آزاد داشت و توانست با حساب 18 بر 8 پیروز شود؛ اما در کوارتر دوم این تیم دانشگاه آزاد بود که توانست 18 بر 17 هفت الماس قزوین را شکست دهد.

در نهایت دو تیم با نتیجه 35 بر26 راهی رختکن شدند.

در کوارتر سوم و چهارم این دیدار دانشگاه آزاد برتری محسوسی نسبت به تیم هفت الماس قزوین داشت و توانست به ترتیب با حساب 22 بر 12 و 24 بر 10 هفت الماس را شکت دهد تا در نهایت بتواند با حساب 72 بر 57 پیروز این دیدار حساس شود.

محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال و محسن حق شناس مدیر کل ورزش و جوانان استان قزوین از تماشاگران ویژه این دیدار بودند.

هفت الماس قزوین با این شکست با 23 امتیاز در رده هفتم جدول دوازده تیمی لیگ برتر بسکتبال جای گرفت و دانشگاه آزاد نیزبا این پیروزی توانست جمع امتیازات خود را به 32 برساند و جایگاه خود را در رده سوم لیگ برتر بسکتبال تثبیت کند.

