چهار کارگروه تخصصی در شورای عمومی فرهنگ قدس تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان قدس بعدازظهر امروز با حضور امام جمعه، شهردار، اعضای شورا، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی دیگر از مسئولان شهرستان در شهرداری برگزار شد.

در ابتدای مراسم امام جمعه شهرستان قدس اظهار داشت: فرهنگی که پیامبر(ص) به دنیا هدیه کرد، بهترین فرهنگ است، اگرچه اکنون هجمه ای در دنیا علیه این فرهنگ بوجود آمده اما انقلاب اسلامی فرهنگ پیامبر(ص) را دوباره احیا کرد، کارهایی که استکبار علیه ایران و اسلام انجام می دهد از وحشتی است که از فرهنگ انقلاب دارند.

حجت الاسلام سید ابوالقاسم میراحمدی افزود: از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رهبری امام خمینی(ره)، اعتقاد و حضور مردم و عامل آخر حماقت دشمنان بود که فکر می کردند می توانند با روشهای خود انقلاب را از مسیر خود منحرف کنند، همان گونه که در حال حاضر هم به اسم حقوق بشر دست به جنایت می زنند.

وی ادامه داد: خدمتگزاری به مردم در هر جایگاه و سمتی نعمت و افتخار است و نباید در این راستا کوتاهی کرد زیرا مسئولان با خدا پیمان می بندند که خدمت صادقانه کنند.

در ادامه این جلسه، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان قدس با تبریک فرا رسیدن ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: هرچه به سنوات پیروزی انقلاب اسلامی افزوده می شود پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران مستحکم تر خواهد شد.

رضا کرم آبیان افزود: بواسطه اهمیت بسیار موضوع نماز در این نشست به راه های گسترش و ترویج و توسعه نماز پرداخته می شود و دستگاه های مختلف موظفند نتیجه اقدامات خود را به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارسال کنند، همچنین چهار کارگروه تخصصی عفاف و حجاب، علمی و فرهنگی، دینی و مذهبی و حفاظت از ارزش ها و نمادهای اسلام در شورای فرهنگ عمومی تشکیل شده است.

ایجاد 12 کتابخانه و 4 کانون فرهنگی در مساجد قدس در سال جاری

وی ادامه داد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی امور فرهنگی اقدامات و خدماتی در حوزه نماز انجام داده، احیای شورای اقامه نماز، بهسازی فضای نمازخانه اداره و تهیه بانک اطلاعاتی برای کتاب های نماز و نیایش از جمله این اقدامات است.

کرم آبیان با اشاره به ایجاد کتابخانه در 12 مسجد گفت: همچنین چهار کانون فرهنگی هنری جدید در مساجد ایجاد شده و کانون های موجود نیز تجهیز شده اند.

در ادامه این جلسه دبیر ستاد اقامه نماز شهرستان قدس بیان کرد: ستاد اقامه نماز نقش نظارتی دارد و موظف است دستورالعمل ها و گزارشات را به ادارت و استان ارائه دهد، اگر خواهان ترویج فرهنگ عمومی نماز در جامعه باشید هر کس باید در حد توان خود قدم بردارد.

احمد احمدی افزود: با توجه به اهمیت نماز و ترغیب دانش آموزان به سوی نماز، نشستهای پرسش و پاسخ در خصوص نماز برای سه هزار نفر از دانش آموزان و دو هزار نفر از اولیای آنها برگزار شد، همچنین در طرح نماز شایستگان 40 نفر از دانش آموزان و 80 نفر از فرهنگیان آموزش دیده تا بتوانند در مدارس به دیگران آموزش دهند.

وی ادامه داد: ستاد اقامه نماز شهرستان طی هماهنگی با دانشگاه آزاد، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی که با دانش آموزان و جوانان در ارتباط هستند، جلسات پرسش و پاسخ هم در این نهادها برگزار کرد.

سپس در ادامه جلسه مذکور، یکی از اعضای شورای اسلامی شهرقدس اعلام کرد: دهه فجر انقلاب اسلامی آمد تا سلطه طلبی استکبار را نفی کند و فرهنگ استقلال طلبی را گسترش و ترویج دهد.

محمد محمودی افزود: شهرداری و شورای شهر از اولین نهادهایی هستند که به بحث ترویج نماز پرداختند و اعضای شورا به صورت زوج در نمازهای جماعت مساجد مختلف شرکت می کنند تا هم اهمیت نماز را یادآور شوند و هم به مشکلات مردم رسیدگی کنند، مسئولان، ورزشکاران و هنرمندان الگوی مردم هستند و می توانند فرهنگ ها را ترویج دهند متاسفانه در شهرستان قدس مکان هایی مانند سالن سینما و تئاتر وجود ندارد چون این اماکن خود مرکز گسترش فرهنگ هستند.

ایجاد 4 نمازخانه در مراکز فرهنگی شهرداری قدس

در ادامه جلسه مذکور مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس گفت: نماز از فحشا و منکر و فساد جلوگیری می کند و هرچه به نماز توجه شود، از آسیبهای اجتماعی جلوگیری خواهد شد.

بهزاد لطفی افزود: شورای شهر و شهرداری بیشترین اعتبار مورد نیاز ساخت مصلی نمازجمعه شهرستان را تقبل کردند و همواره در برپایی نماز جماعت پیشقدم بودند به نحوی که اکنون در چهار مرکز این سازمان نمازخانه ایجاد شده و اذان را نیز پخش می کنند، همچنین مقرر شده است که مسابقه اذان در شهرستان برگزار شود.