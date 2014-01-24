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۴ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۰۳

ساختمان جدید اتحادیه دامداران استان قزوین افتتاح شد

ساختمان جدید اتحادیه دامداران استان قزوین افتتاح شد

قزوین- خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور بهره برداری از ساختمان جدید اتحادیه دامداران قزوین آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه در مراسمی با حضور حسین صفایی مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور، حجت الاسلام مرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، همایون دارابی مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی کشور، سعید سلطانی مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور، محمدرضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ساختمان جدید اتحادیه دامداران استان قزوین افتتاح شد.

این ساختمان در زمینی به مساحت 180 متر مربع با زیربنای یک هزار مترمربع در شش طبقه ساخته شده است.

ساختمان اتحادیه دامداران استان با 10 میلیارد ریال هزینه در مدت یک سال ساخته شده است.

همچنین آزمایشگاه شیر و تغذیه اتحایده دامداران استان با حضور مسئولان استانی و کشوری افتتاح شد.

آزمایشگاه اتحادیه دامداران قزوین با 180 مترمربع زیربنا دارای تجهیزات کامل آزمایشگاهی برای نمونه برداری از شیر دامهاست.

در این آزمایشگاه ماهانه 20 هزار نمونه در خصوص اندازه گیری چربی، پرونئین و سلول های سوماتیک دامی برای مشخص شدن بیمارهای دامی و سلمت شیر انجام خواهد شد.

برای تجهیز و راه اندازی این آزمایشگاه 20 میلیارد ریال از سوی اتحادیه دامد اران قزوین هزینه شده است.         

کد مطلب 2220200

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    نظرات

    • اباذر محمدی ۰۱:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۶
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      پاسخ
      خیلی خوشحالم از اینکه ساختمان جدید اتحادیه دامداران قزوین افتتاح شده .امیدوارم با کمک به افراد تازه وارد به شغل دامداری ودادن تسهیلات به این افرادکمک شایانی به رشد دامداری دراین استان حاصل خیز با مردمان زحمتکش نمایید.باتشکر .

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