پیگیری خروج کشور از رکود با محوریت 3 وزارت خانه/ یارانه ها، معادلات اقتصادی را بهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی پنجشنبه شب با حضور در جمع سرمایه گذاران هرمزگان اظهار داشت: رییس جمهور برای بهبود شرایط اقتصادی کشور دستور بررسی راهکارها برای خروج از رکود را صادر کرد که 3 وزارت صنایع، اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کانون این برنامه قرار دارند و وزارت خانه های دیگر نیز پیگیر آن هستند.

وی با نادرست خواندن سیاست تزریق کارشناسی نشده پول در کشور افزود: بانک مرکزی در حال بررسی راه های تزریق پول بدون ایجاد تورم هستند که با گشایش در سیاست خارجی و آزاد شدن سرمایه های مالی کشور در خارج می توان به آینده امیدوار بود.

وی با اشاره به اینکه جامعه به دریافت یارانه مستقیم عادت کرده است، گفت: یارانه ها معادله های اقتصادی و فرهنگی را بر هم زد و کرامت انسانی افراد را متزلزل کرد. اگر قانون هدفمندی یارانه ها به درستی انجام می شد نقطه اوج شکوفایی کشور را رقم می زد.

وی ادامه داد: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که طبق آن باید یارانه ها برای کمک به اقشار نیازمند و تولید اختصاص یابد بهترین شیوه اجرایی هدفمندی یارانه ها است.

وی اضافه کرد: دولت می خواهد مطابق قانون یارانه ها را به اقشار نیازمند و تولید اختصاص داده و به قانون مصوب مجلس برگردد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در شرایط نامناسب کنونی با نرخ رشد منفی پنج درصد و تورم، یکی از سیاست های اصلی رییس جمهور در ماه های اخیر کنترل تورم بود و رییس جمهور با هر افزایش قیمتی مخالفت می کرد تا به زندگی مردم فشار بیشتری وارد نشود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: برنامه ای در شش استان به صورت آزمایشی آغاز شده که در آن یک گروه با استقرار در استان موانع تولید را با رویکرد اشتغال بررسی می کنند.

وی اشاره کرد: این پژوهش ها نشان می دهد با یک حرکت کوچک، زنجیره ای از رویدادهای مثبت و اتفاق های بزرگ رقم می خورد.

وی از مسئولان خواست تا با تغییر رویه های کاری و کارشناسی بیشتر، در جهت رفع موانع تولید تلاش کنند.

ربیعی با بیان اینکه حتی فرصتی برای از دست دادن یک ریال وجود ندارد، اظهار داشت: با توجه به محدود بودن منابع و برهه زمانی کنونی حق نداریم ریالی را در جایی هزینه کنیم که اثر و پاسخ لازم را نتوانیم از آن دریافت کنیم.

وی با بیان اینکه یک ملت باید هزینه های عزت خودش را بپردازد، تاکید کرد: اما ملت نباید هزینه بی تدبیری را بپردازد و همچنین باید به گونه ای فعالیت کنیم که کارها پخته و اثر بخش باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه آمار، پایه برنامه ریزی کشور محسوب می شوند، ابراز داشت: نمی خواهیم آمارسازی کنیم و آمار سازی در دولت تدبیر و امید ممنوع است.

وی ادامه داد: استان ها می توانند با بهره گیری از توانمندی های داخلی خود اقدام های بزرگی را رقم زده و موجب رشد و رونق اقتصادی منطقه شوند.

ربیعی با اشاره تلاش استاندار هرمزگان برای برگزاری نشستی بین رییس جمهوری با ایرانیان ساکن در کشورهای دیگر بیان کرد: این اقدام کار بسیار خوبی است و بسیاری از ایرانیان خارج از کشور می خواهند برای منطقه خود کاری انجام دهند و برای این اقدام باید شرایط را مهیا کرد.

وی با اشاره به ظرفیت های موجود هرمزگان در بخش گردشگری یادآور شد: می توان با بهره گیری از این ظرفیت ها فرصت های شغلی فراوانی ایجاد کرد.

وی خاطر نشان کرد: می توان با ایجاد بنگاه های کوچک و صرف هزینه کمتر از صنایع بالادستی برای افراد بسیاری شغل ایجاد کرد.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در ادامه برنامه های سفر خود، امروز به اتفاق استاندار هرمزگان از مجموعه ورزشی کارگران و بیمارستان خلیج فارس بندرعباس بازدید کرد.