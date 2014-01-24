زنگ گردشگری در مدراس قشم به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد قشم در آئین بزرگداشت هفته گردشگری قشم که به شکل نمادین در مدرسه شهید مطهری شهرک سام و زال برگزار شد، گفت: نگاه به مقوله گردشگری باید از شکل کنونی و تفریحی به نگاه عمیق و تاثیرگذار اقتصادی تغییر یابد.

دکتر عبدالرضا دشتی زاده افزود: اداره امور بسیاری از کشورها با استفاده از تقویت امکانات گردشگری تامین می شود اما در کشور ما از جمله جزیره قشم علیرغم ظرفیت بالا در حوزه گردشگری از این امکانات بالقوه خدادادی استفاده مطلوب نشده است.

وی ادامه داد: جزیره قشم یکی از مهمترین نقاط گردشگری کشور محسوب می شود که ظرفیت های بسیار خوبی در این حوزه دارد که با برنامه های مدون و مدیریتی می توان بخش اعظم درآمدهای کشور را از طریق تحول در صنعت گردشگری تامین کرد.

رئیس توسعه گردشگری قشم نیز در این آئین گفت: معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری قشم به جامعه محلی و دانش آموزان در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم قرار دارد.

مهدی علیا افزود: برپایی تورهای گردشگری ویژه دانش آموزان قشمی با همکاری اداره آموزش و پرورش قشم در هفته گردشگری با هدف آشنایی هرچه بیشتر آینده سازان این مرز و بوم انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت آشنایی دانش آموزان به موضوعات گردشگری بویژه در جزیره قشم با فراوانی سایت های مرتبط با این حوزه گفت: طی هفته گردشگری قشم به مقالات، انشاء و مطالبی که دانش آموزان در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی نگارش می کنند هدایای ویژه از طرف اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قشم اهدا خواهد شد.

بنا به این گزارش، هفته گردشگری قشم (اول تا هفتم بهمن ماه) در تقویم گردشگری کشور نیز به ثبت رسیده است. همزمان با آغاز ویژه برنامه های هفته گردشگری قشم، بوق شناورها در مسیر قشم به بندرعباس نیز در نخستین ساعت از اولین روز از بهمن ماه به صدا درآمد.