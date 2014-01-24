سود سرمایه گذاری در قشم بیشتر از نقاط دیگر ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مقتدی کرمانشاهانی با بیان این مطلب، گفت: سود سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم با توجه به مزایای قانونی و منطقه ای در این منطقه، به هیج وجه قابل مقایسه با دیگر نقاط ایران از جمله مناطق آزاد نیست.

وی افزود: وجود منابع عظیم نفت و گاز، دسترسی آسان به آبهای بین المللی، وجود اسکله بزرگ کاوه، فرودگاه بین المللی و عدم نیاز به روادید برای خارجیان بخشی از امتیازات متفاوت سرمایه گذاری در قشم نسبت به دیگر مناطق ایران بشمار می رود.

رئیس هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و آلمان تصریح کرد: معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری قشم با توجه به سیاست خارجی ایران در دولت تدبیر و امید و ایجاد ارتباطات جهانی بسیار حائز اهمیت است و اتاق بازرگانی ایران و آلمان آماده همکاری در این حوزه است.

کرمانشاهانی از پیشنهاد راه اندازی دفتر اتاق بازرگانی ایران و آلمان در منطقه آزاد قشم به عنوان یک گام مهم در ارتباط با فراهم شدن زمینه حضور تجار و بازرگانان آلمانی به این منطقه نام برد و گفت: حضور سرمایه گذاران خارجی بویژه آلمان های در قشم می تواند اقتصاد این منطقه را متحول کند.

وی اتاق بازرگانی را پل ارتباطی بین منطقه آزاد قشم و صنعتگران آلمانی برشمرد و با اشاره به حضور هیئت بازرگانی آلمان طی بهمن ماه جاری و نشست در اتاق بازرگانی تهران، از مسئولان سازمان منطقه آزاد قشم نیز برای حضور در این نشست دعوت بعمل آورد.

به گفته رئیس هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و آلمان، زمانی که فعالیت های اقتصادی از بن بست امور سیاست خارج شود، می توان شاهد تحولات عظیم در عرصه های مختلف صنعتی در منطقه آزاد قشم بود.

کرمانشاهانی با اشاره به نحوه سیاست گذاری امور اقتصادی در مناطق آزاد جهان از جمله جبل علی تاکید کرد: ما هم باید با قرار دادن امکانات مناسب به فعالان اقتصادی اعم از داخلی و خارجی از آنها برای جدی بودن در فعالیت هایشان تضمین بگیریم.

وی گفت: این تضمین می تواند به متحول شدن فضای صنعتی قشم کمک کند و اقتصاد این منطقه را در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید به پیش ببرد.

وی گفت: طی مدت کوتاه اقامت درجزیره قشم ضمن بازدید از شهرک های صنعتی و اسکله ها از سایت های مختلف گردشگری این جزیره نیز بازدید کردم و با اطمینان می گویم که ظرفیت و پتانسیل های گردشگری قشم با هیچ یک از جاهای دنیا و کشورهای حاشیه خلیج فارس قابل مقایسه نیست و امیدوارم از این همه نعمت خدادادی به نحو شایسته استفاده شود.

هئیت اتاق بازرگانی ایران و آلمان متشکل از دانیل برمبک مدیرعامل، مقتدی کرمانشاهانی رئیس هیئت رئیسه، هرمان کندرانی و سیف علی غفاری از اعضای اتاق بازرگانی ایران و آلمان با سفر به جزیره قشم در نشستی با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از مدیران این سازمان، راههای توسعه فعالیت های تجاری و بازرگانی از سوی فعالان اقتصادی کشور آلمان در منطقه آزاد قشم را بررسی کردند.