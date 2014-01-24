یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان پنجشنبه شب با حضور دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جاسم جادری استاندار هرمزگان، حجت الاسلام والمسلمین حسین مرشدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در بندرعباس فعالیت خود را آغاز کرد.

محمدمهدی حسام پور معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در خصوص این نمایشگاه، بیان داشت: غرفه های یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان در چهار بخش اصلی، کتاب های دانشگاهی، کودکان و نوجوانان، آموزشی، دینی و مذهبی تقسیم بندی شده اند که کتاب های نمایشگاه با موضوعات مختلف در این چهار بخش ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: این نمایشگاه از 3 الی 9 بهمن ماه با حضور 340 ناشر از سراسر کشور در استان هرمزگان برگزار می شود و در این نمایشگاه 60 هزار عنوان کتاب به مردم عرضه خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان افزود: در مجموع 40میلیون تومان یارانه کتاب برای این نمایشگاه در نظر گرفته شده است و تخفیف فروش کتاب در نمایشگاه نیز از 20 تا 40 درصد است.

حسام پور خاطرنشان کرد: در نمایشگاه امسال شش ناشر از استان هرمزگان نیز حضور خواهند داشت که چهار عنوان کتاب جدید را معرفی خواهندکرد.

وی با اشاره به برنامه های بخش جنبی نمایشگاه کتاب، خاطر نشان کرد: برپایی کارگاه های آموزشی، داستان نویسی، شعر، قصه گویی و مهارت های زندگی از جمله برنامه های جنبی نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان افزود: همچنین در بخش جنبی این نمایشگاه صنایع دستی و آثار هنرمندان هنرهای تجسمی استان نیز در معرض دید عموم قرارمی گیرد.

حسام پور برپایی غرفه عفاف و حجاب را یکی از بخش های نمایشگاه کتاب هرمزگان عنوان کرد و بیان داشت: همچنین در این نمایشگاه غرفه های مشاوره و پاسخگویی به مسائل دینی برپا می شود و نویسندگان استان هرمزگان نیز حضور فعالی در نمایشگاه خواهند داشت.

برگزاری نمایشگاه کتاب هرمزگان با همت مدیران استان محقق شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: اگر همت مدیران و مسئولان نبود، برگزاری نمایشگاه می توانست دچار چالش جدی شود.

حجت الاسلام حسین مرشدی در آئین افتتاح یازدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان افزود: همکاری و مسائدت مسئولان استانی سبب برپایی این نمایشگاه شد.

وی اضافه کرد: مردم از ساعات اولیه افتتاح نمایشگاه حضور پررنگی در این نمایشگاه داشتند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به فرصت مناسب برپایی نمایشگاه کتاب، اظهارکرد: علاقه مندان و روسای فرهنگی مراکز علمی و حوزوی و دانشگاه ها باید از فرصت طلایی پیش آمده کمال استفاده را ببرند.

حجت الاسلام مرشدی پیگیری و تاکیدات استاندار هرمزگان در برپایی یازدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان را ستودنی دانست و گفت: تمامی دستگاه ها، ادارات و نهادهای استان پای کار آمدند و نمایشگاه کتاب برگزارشد.

یازدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان از تاریخ سوم تا نهم بهمن ماه امسال در محل برگزاری دائمی نمایشگاه های بندرعباس واقع در چهارراه جهانبار برگزارمی شود.