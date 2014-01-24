تولید دارویی که گوشت و شیر دام را افزایش می دهد

سعید کلانتری- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مکمل‌های تولید شده با استفاده از زئولیت است، گفت: مکمل‌های دارویی تولید شده در ابعاد نانو است که برای دام و طیور به کار برده می‌شود.

وی با اشاره به جزئیات مکمل‌های دارویی اظهار داشت: مواد تولید شده با استفاده از ماده زئولیت و سیلیسیوم است که این مواد در ابعاد نانو تولید شده است و ریز مغذی‌های مورد نیاز را در حفره‌هایی قرار دادیم.

کلانتری، ادامه داد: زمانی که این دارو وارد معده دام می‌شود نسبت به PH، دما و رطوبت محیط واکنش نشان می‌دهد و به تدریج خود را از حفره‌ها رها و وارد بدن دام می‌شود.

مجری طرح، ابعاد این حفره‌ها را به کمتراز 75 نانو متر ذکر کرد و خاطر نشان کرد: با متغیرهایی که در این دارو پیش بینی شده است قادر هستیم که از آن در دام‌های نشخوار کننده و دام‌های کوچکتر استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه این مکمل به صورت پودر و دانه‌های گرانولی تولید شده است، یادآور شد: این دارو به جیره غذایی دام اضافه می‌شود و درصورتی که یک تا 6 درصد در جیره غذایی دام قرار گیرد راندمان تولید شیر و گوشت را افزایش خواهد داد.

کلانتری، به بیان نتایج آزمایش‌های انجام شده در این دارو، افزود: نتایج نشان داد که اگر در بهار که دام از علوفه "تر" استفاده می‌کند میزان چربی شیر دام‌ها 3.4 درصد است در حالی که با اضافه شدن این مکمل در جیره غذایی آنها افزایش 4.4 درصدی تا 4.7 درصدی چربی شیر می‌شود که این امر موجب افزایش قیمت شیر خواهد شد.

این محقق با بیان اینکه این مکمل قابل استفاده در طیور نیز هست، اظهار داشت: از آنجایی این مکمل موجب افزایش سطح تماس آنزیم با غذا می‌شود از این رو راندمان جذب و حجم غذا را افرایش می‌دهد از این رو استفاده از این مکمل دارویی موجب کاهش مصرف علوفه در دام‌ها و کاهش "دان" در مرغداری‌ها خواهد شد.

