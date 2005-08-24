دانشجويان ممتاز دوره كارداني بدون آزمون به دوره كارشناسي مي روند

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، ادامه تحصيل فرهنگيان مشمول اين آيين نامه صرفا در رشته هاي مرتبط مورد نياز آموزش و پرورش محل خدمت آنان در دوره هاي تحصيلي بالاتر امكان پذير است.

بنابراين آيين نامه، دانشجويان مشمول اين مصوبه، دانشجوياني هستند كه اولا ميانگين كل نمره هاي درس هاي گذرانده آنان تا پايان نيمسال سوم تحصيلي، حداقل هفده باشد و ثانيا به لحاظ ميانگين كل درس ها، جزو ده درصد دانشجويان برتر هم رشته باشند.

همچنين تعداد پذيرفته شدگان بر اساس اين آيين نامه در هر رشته - محل ، حداكثر برابر با ده درصد ظرفيت آن رشته - محل است.

گفتني است اجراي اين آيين نامه، بر عهده سازمان سنجش آموزش كشور و نظارت بر اجراي آن بر عهده معاونت آموزشي وزارت آموزش و پرورش است.